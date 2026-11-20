El Gobierno confirmó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) impulsado por YPF, la italiana Eni y XRG, compañía de Emiratos Árabes Unidos. La iniciativa contempla una inversión total de US$50.750 millones hasta 2050.

El desarrollo prevé desembolsos por US$25.000 millones entre 2027 y 2030 y permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural. Según las estimaciones difundidas por el Gobierno, las ventas externas podrían superar los US$9.000 millones anuales.

La firma oficial del proyecto está prevista para el 30 de noviembre, con la participación de las tres compañías. Así lo confirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante su paso por el Argentina Week en París.

Marín destacó que la incorporación al RIGI constituye una condición central para avanzar con la iniciativa. "Siempre lo dije: sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible", expresó en sus redes sociales.

Vaca Muerta, el punto de partida de la producción

Para alcanzar los volúmenes de exportación proyectados, Argentina LNG necesitará una producción sostenida de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, de acuerdo con los datos difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ese nivel de producción representa más del 40% del volumen de gas que actualmente produce Argentina. La iniciativa contempla ampliar el desarrollo de gas rico en Vaca Muerta, uno de los principales recursos energéticos del país.

El proyecto no se limita a la extracción de hidrocarburos. También requiere una infraestructura de transporte y procesamiento que conectará la cuenca neuquina con la costa atlántica de Río Negro.

Dos ductos de 524 kilómetros y plantas de licuefacción

El esquema de infraestructura incluye la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, destinados a transportar los hidrocarburos hasta la costa de Río Negro.

En ese punto funcionarán dos unidades flotantes de licuefacción, que permitirán transformar el gas natural en GNL para su posterior exportación por vía marítima.

También se proyectan complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas y sus líquidos. Estas instalaciones serán parte de una cadena productiva que abarcará desde la extracción en Vaca Muerta hasta la comercialización en los mercados internacionales.

Cuántos empleos generará Argentina LNG

Uno de los impactos previstos del proyecto está vinculado con el mercado laboral y la actividad económica de la región.

Durante la etapa de construcción se estima la generación de 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 empleos. Una vez que el complejo entre en funcionamiento, se proyectan otros 8.000 puestos directos e indirectos.

La magnitud de estas cifras está asociada a la construcción de ductos, instalaciones industriales, infraestructura portuaria y unidades de licuefacción, además de las tareas vinculadas con la producción de gas.

La firma del 30 de noviembre marcará el inicio formal

Horacio Marín había anticipado durante el Argentina Week, realizado en París, que la firma oficial se concretaría hacia fines de noviembre. Posteriormente confirmó que el acto tendrá lugar el 30 de noviembre, con representantes de YPF, Eni y XRG.

La adhesión al RIGI constituye un paso central para avanzar con las inversiones previstas. El régimen establece un marco de incentivos para proyectos de gran escala que cumplan con sus condiciones de acceso y permanencia.

Con la firma prevista para fin de mes, Argentina LNG avanzará hacia una nueva etapa de desarrollo. El desafío posterior será concretar las inversiones, ejecutar las obras de infraestructura y alcanzar los niveles de producción necesarios para sostener las exportaciones proyectadas.