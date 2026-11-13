El RIGI aprobó dos proyectos de TGS por US$3.245 millones: una obra en Tratayén y un ducto hacia Bahía Blanca

El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos presentados por Transportadora de Gas del Sur (TGS S.A.) por un total de US$3.245 millones, destinados al procesamiento y transporte de líquidos del gas natural (NGLs).

Desde la cartera económica destacaron que las iniciativas permitirán ampliar la capacidad de evacuación de la Cuenca Neuquina y acompañar el crecimiento de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Uno de los proyectos estará ubicado en Tratayén, en la provincia de Neuquén, donde se desarrollará infraestructura para separar los líquidos del gas natural. La obra apunta a mejorar el aprovechamiento de los recursos extraídos en la formación no convencional.

El segundo proyecto contempla la construcción de un ducto de 577 kilómetros para transportar los NGLs desde la cuenca hasta una nueva planta en Bahía Blanca, donde serán procesados para su posterior exportación.

Según informó el Gobierno nacional, las dos iniciativas generarán alrededor de 19.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y, una vez que comiencen a operar en 2030, permitirán sumar aproximadamente US$1.100 millones anuales en exportaciones.

Desde Economía señalaron que las inversiones forman parte del desarrollo de infraestructura necesaria para que Vaca Muerta pueda incrementar sus volúmenes de producción y fortalecer su inserción en los mercados internacionales.