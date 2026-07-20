La balanza comercial argentina acumuló un superávit de US$13.923 millones durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este lunes por el INDEC. Solo en junio, el saldo positivo fue de US$2.194 millones, impulsado por el crecimiento de las exportaciones.

Durante el sexto mes del año, las exportaciones alcanzaron los US$9.055 millones, con un incremento interanual del 24,5%, mientras que las importaciones totalizaron US$6.861 millones, un 7,3% más que en junio de 2025. Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que las exportaciones registraron un récord histórico tanto para junio como para el primer semestre.

Entre enero y junio, las exportaciones sumaron US$49.454 millones, lo que representó un crecimiento del 24,4% respecto del mismo período del año pasado. En contraste, las importaciones alcanzaron US$35.531 millones, con una baja interanual del 3,9%, lo que permitió sostener el importante saldo favorable del intercambio comercial.

El aumento de las exportaciones de junio estuvo explicado por una mejora del 6,8% en las cantidades vendidas y del 16,5% en los precios. Los principales productos exportados fueron aceites crudos de petróleo, con ventas por US$918 millones; harina y pellets de soja, con US$874 millones; y aceite de soja en bruto, con US$769 millones. También se destacaron el maíz en grano y los vehículos automóviles.

En el acumulado semestral, los productos con mayor participación en las exportaciones fueron los aceites crudos de petróleo, con el 9,5% del total, seguidos por el maíz en grano y la harina y pellets de soja, ambos con una participación del 8,4%.

Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas durante junio, con el 12,6% del total, seguido por China y Estados Unidos. En materia de importaciones, China volvió a ocupar el primer lugar como proveedor de la Argentina, principalmente por la compra de automóviles, teléfonos, equipos informáticos, acumuladores eléctricos y motocicletas. Detrás se ubicaron Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Alemania.