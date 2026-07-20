Los senadores nacionales volverán a quedar en el centro de la polémica por sus ingresos. Tras el acuerdo salarial alcanzado por los trabajadores legislativos, las dietas de los integrantes de la Cámara alta se actualizarán automáticamente y llegarán a 12 millones de pesos, en virtud del mecanismo de enganche vigente desde 2024.

El incremento para el personal del Congreso será del 6,6% acumulado, distribuido en un 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto. Como consecuencia, la actualización también alcanzará a los legisladores, ya que la resolución aprobada por el Senado establece que sus dietas evolucionan de manera automática junto con los salarios de los empleados legislativos.

Por el momento, no existe intención de modificar ese sistema. En el oficialismo reconocen que no cuentan con los votos necesarios para derogar la resolución que habilita la actualización automática de las dietas. La única alternativa disponible es que cada senador decida renunciar al aumento o donar el monto correspondiente, una medida que ya adoptaron algunos integrantes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.

Uno de los que ratificó esa postura fue el senador Luis Juez, quien aseguró que volverá a solicitar que su dieta permanezca congelada. El legislador recordó que ya había manifestado su rechazo a estos incrementos al sostener que "no son momentos para discutir los salarios de la política" y que corresponde acompañar el esfuerzo económico que realiza la sociedad.

El senador formoseño Francisco Paoltroni adelantó que seguirá la decisión que adopte su bloque, aunque explicó que su situación es diferente porque su dieta se encuentra embargada. Según afirmó, las medidas fueron impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán con el objetivo de perjudicarlo políticamente.

Desde el radicalismo también reiteraron su rechazo al aumento. La senadora Carolina Losada confirmó que presentó una nota ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para renunciar a todas las actualizaciones salariales de este año. Además, precisó que actualmente percibe 7.190.000 pesos de bolsillo, una vez aplicados los descuentos correspondientes.

La conducción del bloque de la UCR, encabezada por Eduardo Vischi, mantiene la misma posición que expresó en anteriores aumentos: acompañar las mejoras salariales para los trabajadores legislativos, pero considerar que esas actualizaciones no deberían trasladarse a las dietas de los senadores, en un contexto económico que, sostienen, exige moderación por parte de la dirigencia política.