El Gobierno descartó decretar un feriado nacional por la llegada de la Selección Argentina, luego de que el plantel decidiera no realizar festejos masivos tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026. La medida dejó sin efecto la posibilidad que había anticipado días atrás el presidente Javier Milei.

En la Casa Rosada explicaron que la decisión está directamente vinculada con la postura adoptada por los futbolistas, que optaron por regresar al país sin organizar una celebración pública. En ese contexto, el Ejecutivo resolvió limitar el operativo a un recibimiento de honor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la delegación arribará alrededor de las 18.

Según confirmaron fuentes oficiales, las autoridades aeroportuarias y una guardia de honor de las fuerzas federales recibirán al plantel sobre la pista. Al igual que se había previsto para un eventual acto en la Casa Rosada, no participará ningún funcionario nacional, con el objetivo de evitar cualquier interpretación política del recibimiento.

La decisión también implica dejar sin efecto la posibilidad de utilizar la sede del Gobierno para homenajear al equipo, una alternativa que Milei había puesto a disposición durante la semana en caso de que los jugadores decidieran celebrar junto a los hinchas.

En ese momento, el Presidente había asegurado que el Ejecutivo no buscaría protagonismo. "Nadie va a interferir, nadie les va a cogotear la fama, el momento y el espacio que es de ellos con la gente. Es mi compromiso", había afirmado al reiterar que la Casa Rosada quedaría disponible para la delegación si aceptaba la invitación.