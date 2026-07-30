Argentina logró mejorar sus niveles de finalización de la escuela secundaria durante la última década, pero sigue lejos de liderar la región. Así lo revela un informe de Argentinos por la Educación, que señala que el 74,6% de los jóvenes de entre 19 y 24 años completó el nivel secundario en 2024, un crecimiento de 12,7 puntos porcentuales respecto de 2014, cuando el indicador era del 61,9%.

A pesar de esa mejora, el país aparece en el quinto puesto entre nueve países de América Latina, detrás de Perú, Chile, Ecuador y Colombia. El relevamiento analizó la evolución de la terminalidad educativa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Perú encabeza el ranking con el 92% de jóvenes que terminan la secundaria, seguido por Chile con 91,5%, Ecuador con 79,7% y Colombia con 78,3%. Argentina, con 74,6%, supera por poco a Brasil (74,2%) y se ubica por delante de Paraguay (71,8%), México (65,4%) y Uruguay (52,2%).

Uno de los datos que más preocupa a los especialistas no tiene que ver con el promedio general, sino con la desigualdad. El informe muestra que las posibilidades de terminar la secundaria siguen fuertemente condicionadas por el nivel de ingresos de las familias.

Entre los jóvenes pertenecientes al quintil de menores ingresos, apenas el 59,6% completó la escuela secundaria. En cambio, entre quienes integran el quintil más alto de ingresos, la cifra asciende al 92%. La diferencia es de 32,4 puntos porcentuales.

Sin embargo, el estudio destaca que la brecha se redujo respecto de una década atrás. En 2014, la distancia entre ambos sectores alcanzaba los 44,8 puntos porcentuales, lo que evidencia que el crecimiento fue más acelerado entre los estudiantes de menores recursos.

Otro dato llamativo surge al comparar hombres y mujeres. En los nueve países analizados, las mujeres presentan mayores niveles de terminalidad educativa. En Argentina, el 78,8% de las jóvenes finalizó la secundaria, frente al 70,7% de los varones. La diferencia de 8,1 puntos es una de las más altas de la región.

Los especialistas advierten que el desafío ya no pasa únicamente por ampliar el acceso a la escuela, sino por garantizar que los estudiantes logren sostener sus trayectorias hasta el final del nivel secundario.

Sandra Ziegler, investigadora de FLACSO y una de las autoras del informe, sostuvo que la mejora registrada en Argentina convive con una desigualdad de origen que sigue siendo determinante. Según explicó, provenir de un hogar en situación de pobreza continúa condicionando fuertemente las posibilidades de terminar la escuela.

Desde distintas organizaciones educativas también remarcan la necesidad de fortalecer programas de acompañamiento, tutorías y becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de reducir una brecha que sigue marcando diferencias importantes en las oportunidades educativas.