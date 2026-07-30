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En respuesta a las hostilidades

Milei firmó un DNU para expulsar a extranjeros que promuevan el odio contra los argentinos

La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente y lleva la firma de Javier Milei. Según el Ejecutivo, responde a las manifestaciones de hostilidad registradas durante el último Mundial de fútbol.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 30 de julio de 2026 a las 09:27
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Milei firmó el DNU que endurece las causales de ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina.

El Gobierno publicó esta medianoche un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que remarcó que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que "incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia  contra el pueblo argentino" o directamente "ultrajen los símbolos patrios".

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida, que lleva la firma del mandatario Javier Milei, fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y es en respuesta "a las recientes manifestaciones de hostilidad" contra el país.

"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", indicó el DNU en su comienzo.

Y remarcó: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad  contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Los ataques a los que se refiere Milei se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales.

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