Terminó el operativo más difícil: rescataron los cuerpos de las siete víctimas del helicóptero

Luego de una intensa tarea desarrollada en condiciones extremas, los cuerpos de las siete personas fallecidas en el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, San Juan, fueron finalmente rescatados y comenzó su traslado hacia las morgues habilitadas por las autoridades.

Según informó el Gobierno provincial, desde las primeras horas de este jueves se desplegó un amplio operativo en la zona del siniestro con el objetivo de recuperar los cuerpos y avanzar con las actuaciones judiciales y periciales correspondientes.

En el lugar trabajaron de manera conjunta equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y representantes del Ministerio Público Fiscal provincial, quienes coordinaron las tareas en un escenario considerado de alta complejidad.

El rescate demandó un enorme esfuerzo logístico debido a las características del terreno, con sectores montañosos y de difícil acceso que obligaron a movilizar recursos especiales. Una vez retirados de la aeronave siniestrada, los cuerpos fueron trasladados hasta un punto de encuentro donde aguardaban vehículos Unimog de Gendarmería Nacional.

Desde allí comenzó el traslado hacia las morgues instaladas en el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto. Posteriormente, los restos serán derivados a la ciudad de San Juan para continuar con los procedimientos legales y de identificación correspondientes.

Mientras tanto, la investigación intenta determinar qué provocó la caída del helicóptero. Por el momento no existe una hipótesis concluyente, aunque entre las posibilidades que analizan los investigadores aparece el impacto de las condiciones climáticas adversas registradas en la zona al momento del accidente.

La principal línea de análisis apunta a la presencia de neblina y lloviznas, factores que podrían haber reducido la visibilidad y afectado las maniobras de la aeronave durante el vuelo. Sin embargo, los especialistas aclararon que será necesario esperar los resultados de las pericias técnicas para establecer con precisión las causas del siniestro.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

La tragedia generó una profunda conmoción en San Juan y en los organismos vinculados a la emergencia y la protección civil, ya que varias de las víctimas ocupaban cargos estratégicos dentro del sistema de respuesta ante catástrofes de la provincia.