Audios de Spagnuolo: la Fiscalía aún espera el peritaje de Gendarmería y la defensa prepara un pedido de nulidad

La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo alrededor de los audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo. Mientras el Gobierno ya difundió públicamente conclusiones del análisis realizado por Gendarmería, la Justicia asegura que todavía no recibió formalmente el informe pericial.

El fiscal Franco Picardi aguarda los resultados definitivos elaborados por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses para incorporarlos al expediente y evaluar los próximos pasos de la investigación.

“Gendarmería todavía no envió el informe”, señalaron fuentes judiciales.

La situación genera una diferencia entre la información difundida públicamente y lo que hasta el momento consta formalmente en la causa. El Gobierno había comunicado el viernes pasado una serie de conclusiones atribuidas al trabajo de los peritos de la fuerza, pero ese documento todavía no fue incorporado al expediente judicial.

Según lo informado entonces por el Ejecutivo, el análisis no habría permitido establecer la autenticidad de los audios que dieron origen a la investigación.

Siempre de acuerdo con esa comunicación oficial, los especialistas habrían detectado características compatibles con regrabaciones, cortes, discontinuidades e inconsistencias en el material analizado.

También se informó que los peritos no habrían podido descartar una eventual manipulación mediante herramientas de inteligencia artificial, ni atribuir técnicamente con certeza las voces registradas a las personas involucradas en el expediente.

Otro de los puntos difundidos por el Gobierno estuvo relacionado con el origen del material. Según esa versión, tampoco habría sido posible arribar a una conclusión definitiva debido a una presunta interrupción de la cadena de custodia antes de que los audios ingresaran a la instancia penal. Esas conclusiones deberán ser evaluadas judicialmente una vez que el informe completo sea remitido e incorporado formalmente a la causa.

La defensa de Spagnuolo buscará excluir los audios

Mientras la Fiscalía espera el documento, la defensa de Spagnuolo anticipó que avanzará con un planteo para cuestionar la validez de la prueba.

El abogado Mauricio D'Alessandro sostuvo que pedirá la nulidad de la causa y afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia que, a su entender, “fue una operación de inteligencia en su contra”.

D'Alessandro aseguró además que el informe elaborado por Gendarmería “está listo”, aunque indicó que todavía se aguarda el trabajo de los peritos de parte.

“Cuando terminen plantearemos la exclusión de la prueba”, anticipó.

El planteo de la defensa buscará así cuestionar la utilización de los audios dentro del expediente, aunque será la Justicia la que deberá resolver eventualmente sobre su admisibilidad y alcance probatorio.

La investigación continúa con nuevas indagatorias

La discusión sobre los audios avanza en paralelo con otras medidas dentro de la causa. Este martes comenzó una nueva ronda de declaraciones indagatorias destinada a determinar qué participación pudieron haber tenido laboratorios y droguerías investigados en la presunta operatoria bajo análisis.

La causa busca establecer la existencia y eventual funcionamiento de un supuesto esquema de coimas, sobreprecios y desvío de fondos dentro de la ANDIS.

La Fiscalía deberá ahora esperar la incorporación formal del informe de Gendarmería para conocer el contenido completo del peritaje, contrastarlo con el resto de las pruebas reunidas y determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas.