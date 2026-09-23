Causa ANDIS: Nadia Beller declaró desde Bolivia y aportó información sobre los audios que dieron origen a la investigación

La abogada Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, declaró este miércoles como testigo ante la Justicia argentina en el marco de la causa que investiga presuntas coimas, sobreprecios y direccionamiento de compras en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El testimonio se realizó por videoconferencia desde Bolivia y estuvo a cargo del fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

La declaración se produjo después de que Beller asegurara públicamente que contaba con información y grabaciones relacionadas con el caso. En particular, sostuvo que conocía el origen de los audios atribuidos al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo, cuyo contenido dio lugar a la investigación judicial.

Beller también había señalado a su expareja Cerimedo y a la entonces esposa de este, Natalia Basil, como las personas que, según su relato, estuvieron detrás de la filtración de esas grabaciones. Se trata de afirmaciones realizadas públicamente por la testigo y que deberán ser contrastadas con la evidencia incorporada al expediente.

La abogada ya había entregado su teléfono celular a la Justicia boliviana en una causa que investiga a Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito. Según explicó su abogado, Jerjes Justiniano Atalá, el dispositivo contiene conversaciones y grabaciones que podrían ser requeridas por la Justicia argentina mediante mecanismos de cooperación internacional.

La posibilidad de incorporar ese material adquiere relevancia porque la Justicia argentina continúa realizando peritajes sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. El juez federal Ariel Lijo rechazó un planteo de la defensa del exfuncionario para frenar el análisis de 58 archivos y ordenó que los estudios continúen para determinar, entre otros aspectos, si las grabaciones fueron editadas o adulteradas.

La declaración de Beller se realizó desde Bolivia como medida de resguardo. La mujer había sufrido un ataque a balazos el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra y permanece vinculada a la investigación que se desarrolla en ese país. La audiencia argentina contó con la participación de autoridades bolivianas para garantizar las condiciones de la testimonial.

La testigo había sido convocada por Picardi luego de sus declaraciones públicas, en las que afirmó que Cerimedo le había hablado de presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno argentino y que conservaba conversaciones vinculadas con esos dichos. Esos planteos forman parte de su relato y no constituyen por sí mismos una prueba sobre la responsabilidad penal de las personas mencionadas.

La causa ANDIS investiga presuntas irregularidades en la contratación y compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, además de supuestos pagos indebidos a funcionarios para favorecer a determinadas empresas y droguerías. La investigación está a cargo del fiscal Picardi y tiene como juez a Lijo.

La situación procesal del expediente tuvo además una novedad este martes. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otros 18 imputados, al considerar que existen elementos suficientes, en esta etapa de la investigación, para sostener la hipótesis de una organización que habría intervenido en contrataciones de la agencia. Entre los delitos atribuidos a Spagnuolo figuran negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo.

En paralelo, la Justicia continúa analizando el material que ya forma parte del expediente y deberá determinar el valor probatorio que pueda tener cualquier nueva documentación, audio o conversación aportada a partir de la declaración de Beller.

La testimonial de este miércoles incorpora así una nueva fuente de información al expediente, mientras avanzan las pericias sobre las grabaciones que originaron la causa y se mantienen bajo revisión judicial los procesamientos dictados contra los principales acusados.