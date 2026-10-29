Giro en la causa ANDIS: una pericia detectó cortes en los audios y no pudo confirmar que sean auténticos

Una pericia realizada por la Gendarmería Nacional introdujo un elemento clave en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): los especialistas no pudieron determinar la autenticidad de los audios atribuidos al exdirector del organismo Diego Spagnuolo ni establecer técnicamente que las voces pertenezcan a las personas mencionadas en el expediente.

El estudio fue realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional sobre las grabaciones que habían sido incorporadas a la investigación por presuntos sobornos.

La cadena de custodia impidió verificar el origen de las grabaciones

Los expertos encontraron cortes, discontinuidades e indicios compatibles con una regrabación. También advirtieron problemas en la preservación del material que limitaron las posibilidades de establecer cuál fue su origen. Uno de los principales obstáculos estuvo relacionado con la cadena de custodia. Según el informe, esta se había interrumpido antes de que los archivos llegaran a manos de los peritos.

Esa circunstancia impidió garantizar técnicamente que las piezas analizadas fueran exactamente las mismas que las obtenidas originalmente y que no hubieran sufrido modificaciones durante su circulación. Los archivos que inicialmente reunían condiciones para ser examinados presentaron además características compatibles con una transferencia acústica, es decir, una posible regrabación del material.

Los peritos no pudieron confirmar si las voces fueron manipuladas con IA

La pericia encontró también “discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas incompatibles con una grabación continua”. De acuerdo con el análisis técnico, esos elementos podrían estar relacionados con cortes, intervenciones o procesos de edición posteriores al registro original. Los especialistas tampoco pudieron descartar que las grabaciones hubieran sido manipuladas o que se utilizaran herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.

Por esas limitaciones, el informe no pudo validar la autenticidad de los audios ni atribuir técnicamente las voces a Spagnuolo o a otras personas vinculadas con el expediente.

Los peritos de las partes que intervinieron en el proceso coincidieron, según la información disponible, en que los elementos examinados no permiten arribar a una conclusión definitiva sobre la autenticidad de las grabaciones.

Los audios que dieron origen a la investigación

La causa comenzó después de la difusión pública de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, quien se desempeñó como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. En esos audios se describía un supuesto mecanismo de cobro de sobornos a prestadores y droguerías relacionado con la compra de medicamentos.

Uno de los fragmentos difundidos mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sugería que una parte del dinero presuntamente recaudado tenía como destino a la funcionaria.

Sin embargo, Karina Milei nunca estuvo imputada en la causa, según la información consignada en el expediente y reproducida en el material disponible. La defensa de Spagnuolo había cuestionado precisamente la validez de las grabaciones y sostenido que podían haber sido editadas o incluso creadas mediante inteligencia artificial. A partir de ese planteo, la Justicia dispuso la realización del análisis técnico.

El resultado conocido ahora no establece que esa hipótesis haya quedado demostrada. La pericia señala que no pudo descartarse una eventual manipulación, pero tampoco determina cómo se produjeron los archivos ni quién realizó las posibles intervenciones detectadas. La investigación continuará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el alcance del informe y definir las próximas medidas de prueba.

La imposibilidad de autenticar las grabaciones no determina por sí sola el cierre de la causa por las presuntas irregularidades en la ANDIS. El informe se incorpora ahora como un nuevo elemento que deberá ser valorado junto con el resto de las pruebas reunidas en el expediente.