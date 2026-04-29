Viajar en transporte público y circular por autopistas será más caro desde mayo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un aumento del 5,4% en los boletos de colectivos, subte y peajes, mientras que en la provincia de Buenos Aires también habrá una suba similar en las líneas provinciales.

Con la actualización, el boleto mínimo de colectivo en CABA pasará de $715,24 a $753,74 desde el viernes 1 de mayo para quienes tengan la SUBE registrada. En el caso del subte, la tarifa subirá de $1414 a $1490, mientras que para quienes no tengan la SUBE nominalizada el valor llegará a $2369,10.

Desde el Ejecutivo porteño explicaron que el ajuste responde a la fórmula que combina el último dato de inflación del INDEC —en este caso marzo— más un adicional del 2%. Ese esquema se aplica desde enero y continuará durante el resto de 2026.

Además del boleto mínimo, también se actualizarán los demás tramos de colectivos: los viajes de 3 a 6 kilómetros costarán $837,52, los de 6 a 12 km pasarán a $902,04 y los recorridos de 12 a 27 km llegarán a $966,61. Desde la Ciudad señalaron que la suba busca recomponer el atraso tarifario y remarcaron que actualmente el sistema cubre cerca del 70% de los subsidios.

También aumentarán los peajes de las autopistas porteñas. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes pasarán a pagar $4319,63 y en hora pico el valor será de $6121,62. En la Autopista Illia, el peaje para vehículos livianos será de $1799,66, mientras que en hora pico ascenderá a $2544,99.

En provincia de Buenos Aires, el aumento en colectivos se aplicará desde el lunes 4 de mayo y alcanzará a las líneas numeradas desde el 200 en adelante. El boleto mínimo pasará de $871,30 a $918,35, aunque el Gobierno bonaerense aún terminaba de definir formalmente el esquema tras una consulta ciudadana.

Los viajes de mayor distancia también subirán: el tramo de 3 a 6 km costará $1023,04, mientras que los trayectos de más de 27 kilómetros llegarán a $1259,07.