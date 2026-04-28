A medida que nos aproximamos al invierno, las temperaturas disminuyen de manera marcada. Miles de familias de la Argentina buscan alistar los sistemas de calefacción de sus hogares. En ese contexto, quienes actualmente reciben el subsidio de garrafas deberán volver a inscribirse para mantener dicha asistencia.

Reinscripción al subsidio de garrafas: quiénes deben hacer el trámite

El trámite es obligatorio para todos los beneficiarios, luego de la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una nueva plataforma que reemplaza al esquema anterior Programa Hogar y que redefine la validación de los usuarios.

La ayuda continuará destinada a hogares sin acceso a la red de gas natural y con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales. También podrán acceder al beneficio quienes integren hogares con:

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Titulares del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Beneficiarios de pensión vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Cómo reinscribirse en el subsidio de garrafas ReSEF

La inscripción al ReSEF se realiza exclusivamente de manera online a través de la plataforma oficial del Estado, utilizando una cuenta en Mi Argentina. Para completar el trámite se necesita:

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Número de CUIL de todos los convivientes mayores de 18 años.

Datos del grupo familiar.

Información sobre ingresos y situación económica.

Domicilio para verificar acceso o no a la red de gas natural.

Una vez cargada la solicitud al ReSEF, el sistema emite un número de gestión para seguir el estado del trámite. Si la inscripción es aprobada, el subsidio continuará acreditándose mediante el mecanismo habitual correspondiente al titular.

Qué pasa si no hacés la reinscripción al ReSEF

Uno de los puntos clave del nuevo esquema es que la reinscripción es obligatoria. Quienes no actualicen sus datos en el ReSEF perderán automáticamente el subsidio de garrafas.

Además, el nuevo sistema realizará cruces de información patrimonial y de ingresos para definir si cada hogar cumple con las condiciones para seguir recibiendo la ayuda estatal.

Subsidio de garrafas: qué hacer si no tenés acceso a internet

Para personas con dificultades de conectividad o que necesiten asistencia para completar el trámite, el Gobierno habilitó una línea gratuita de atención. El número de teléfono al que deben comunicarse es: 0800-222-7376.

A través de ese canal se puede recibir ayuda para realizar la inscripción y hacer consultas sobre el ReSEF (ex Programa Hogar).

ReSEF: por qué es importante hacer el trámite cuanto antes

Con la puesta en marcha de este nuevo registro, el Gobierno busca focalizar los subsidios energéticos en quienes lo necesitan y actualizar el padrón de beneficiarios. Por eso, quienes hoy cobraban el subsidio de garrafas mediante el Programa Hogar deberán reinscribirse cuanto antes para evitar la suspensión del beneficio y seguir recibiendo la asistencia destinada a la compra de gas envasado.