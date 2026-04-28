Las distribuidoras de gas decidieron suspender el suministro a estaciones de servicio e industrias en distintas regiones de Argentina, en medio de una fuerte ola de frío que elevó el consumo domiciliario. La medida apunta a garantizar el abastecimiento en los hogares, donde la demanda creció por encima de lo habitual para esta época del año.

El corte alcanza exclusivamente a los usuarios con contratos interrumpibles, es decir, aquellos que aceptan restricciones en situaciones críticas del sistema. Desde el sector confirmaron que se trata de una decisión preventiva para evitar faltantes en el suministro residencial, considerado prioritario en este tipo de escenarios.

El incremento de la demanda se explica por temperaturas que descendieron abruptamente a fines de abril, lo que obligó a miles de hogares a intensificar el uso de calefacción. Este contexto generó una presión inesperada sobre el sistema energético, que no logró absorber el pico de consumo sin aplicar restricciones.

A pesar de los avances en la producción de gas, el problema de fondo sigue siendo la infraestructura. La red actual aún no cuenta con la capacidad necesaria para responder con eficiencia ante picos de alta demanda, lo que expone limitaciones estructurales en el sistema de distribución.

En los últimos días, además, el Gobierno nacional debió retroceder en su plan de licitar la compra de 25 buques regasificadores, una iniciativa clave para reforzar el abastecimiento durante el invierno. La decisión dejó en evidencia las dificultades para planificar el suministro energético en escenarios de alta exigencia.

El impacto de la medida se siente principalmente en el sector productivo, donde industrias y estaciones de servicio deben ajustar su funcionamiento ante la falta de gas. Esto podría derivar en reducciones de actividad o mayores costos operativos en los próximos días.

Mientras tanto, el sistema continúa bajo monitoreo constante, a la espera de una estabilización de las temperaturas. La situación vuelve a poner en agenda la necesidad de inversiones en infraestructura para evitar que episodios climáticos deriven en restricciones energéticas.