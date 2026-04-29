A partir del 28 de mayo, los pasajes de avión tendrán un nuevo incremento por la actualización de la tasa de seguridad aeroportuaria, una medida dispuesta por el gobierno nacional que impactará tanto en vuelos de cabotaje como en servicios regionales e internacionales. La suba fue oficializada mediante la resolución 258/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y apunta a reforzar el financiamiento del sistema de seguridad operacional en los aeropuertos.

El cambio más fuerte se verá en los vuelos dentro del país: la tasa pasará de $20 a $6500 por pasajero en los vuelos de cabotaje, lo que se trasladará directamente al valor final del pasaje. En los vuelos regionales, el recargo subirá de US$4,42 a US$5, mientras que para los destinos internacionales pasará de US$8 a US$9.

Desde el Gobierno explicaron que la actualización busca recomponer el financiamiento del sistema y garantizar inversiones clave para el funcionamiento aeroportuario. Entre ellas, destacaron la modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), mejoras en infraestructura de seguridad, incorporación de tecnología de control y supervisión, además de capacitación de personal y fortalecimiento de los procesos de fiscalización. “La actualización responde al nivel necesario para asegurar el cumplimiento de sus funciones y sostener las inversiones requeridas”, señalaron fuentes oficiales.

La medida se suma a otros aumentos que ya impactan sobre el costo de volar. En marzo, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas aplicó un recargo extraordinario en sus pasajes debido al aumento internacional del precio del petróleo y del combustible aeronáutico, en el marco de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Ese adicional sigue vigente y alcanza vuelos nacionales, regionales e internacionales. En los trayectos al exterior, el sobrecargo va de 10 a 50 dólares por tramo, mientras que en los vuelos de cabotaje se aplica un cargo de $7500 por tramo.

Con esta nueva actualización, viajar en avión volverá a encarecerse desde fines de mayo, en un contexto donde el costo del transporte continúa en alza.