Las empresas de colectivos del AMBA anunciaron que reducirán la frecuencia del servicio desde el 1° de abril por el aumento del gasoil. La medida impactará directamente en los usuarios y genera preocupación por la continuidad del sistema. La decisión fue comunicada por compañías que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y alcanza tanto a líneas de jurisdicción nacional como provincial. Entre las empresas involucradas se encuentran grandes operadores del sector, como el Grupo DOTA, lo que anticipa un efecto amplio en el transporte público.

Según explicaron, la reducción de frecuencias responde al fuerte incremento en el precio del gasoil, un insumo clave para el funcionamiento del servicio, y a la falta de actualización en los ingresos que reciben. “El aumento del gasoil y la falta de reconocimiento de ese incremento por parte de las autoridades nos obliga a tomar esta decisión”, señalaron en un comunicado.

Las empresas indicaron que venían realizando reclamos ante los organismos correspondientes, pero que no obtuvieron respuestas concretas, lo que derivó en esta medida.

El recorte implicará menos unidades en circulación, lo que podría traducirse en mayores tiempos de espera, especialmente en horarios pico, y complicaciones para quienes dependen del colectivo para trabajar, estudiar o atender cuestiones de salud.

Desde el sector advirtieron que la situación es crítica y que el sistema enfrenta un escenario complejo si no hay intervención estatal. “La normal prestación del servicio se encuentra en serio riesgo”, alertaron, y pidieron medidas urgentes para recomponer la ecuación económica del transporte.