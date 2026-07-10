Los autos eléctricos más baratos de Argentina parten actualmente desde USD 18.900, según los precios de lista informados por las marcas e importadores. El modelo más económico es el JMEV Easy 3, mientras que el décimo lugar del ranking corresponde al Nissan Leaf, con un valor de USD 38.500.

El listado reúne diez vehículos de cero emisiones disponibles en el mercado argentino e incluye hatchbacks, SUV y sedanes. Nueve de los diez modelos son de fabricantes chinos, lo que refleja el creciente protagonismo de ese país en la oferta local de movilidad eléctrica.

Los valores corresponden a julio de 2026 y pueden variar según el concesionario, el tipo de cambio utilizado, la disponibilidad de unidades y los gastos de patentamiento.

¿Cuáles son los autos eléctricos más baratos de Argentina?

El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

Modelo Precio JMEV Easy 3 USD 18.900 BYD Dolphin Mini GL USD 22.990 BYD Dolphin Mini GS USD 23.990 BAIC EU5 USD 28.900 BYD Yuan Pro GL USD 29.990 JAC EV30X USD 30.500 GWM Ora 03 USD 31.000 JAC E-JS1 USD 33.000 BYD Dolphin GS USD 35.900 Nissan Leaf USD 38.500

La diferencia entre el primero y el último modelo del listado alcanza los USD 19.600, reflejando las distintas categorías, tamaños y niveles de equipamiento disponibles.

La presencia china domina el mercado

Uno de los datos más relevantes del ranking es el fuerte avance de las automotrices chinas.

BYD, JMEV, BAIC, JAC y GWM ocupan nueve de los diez lugares, mientras que Nissan aparece como la única marca tradicional que logra mantenerse entre los eléctricos más accesibles.

Este fenómeno acompaña una tendencia global: China se convirtió en el principal productor mundial de vehículos eléctricos y sus fabricantes comenzaron a expandirse con fuerza en América Latina gracias a precios más competitivos y una amplia oferta tecnológica.

Cómo elegir un auto eléctrico más allá del precio

Aunque el valor inicial suele ser el primer filtro, especialistas del sector recomiendan analizar otros aspectos antes de comprar un vehículo eléctrico.

Entre ellos se destacan:

Autonomía real de la batería.

de la batería. Tipo de cargador compatible.

compatible. Tiempo de recarga .

. Garantía de la batería .

. Red de servicio técnico .

. Disponibilidad de repuestos .

. Costo del mantenimiento.

En muchos casos, estas variables pueden resultar más importantes que la diferencia de algunos miles de dólares entre modelos.

El mercado argentino empieza a ofrecer más opciones

Hace pocos años la oferta de eléctricos en Argentina era muy reducida y estaba concentrada en vehículos importados de alta gama.

Hoy el escenario comienza a cambiar con la llegada de modelos urbanos de menor precio y SUV compactos que buscan competir con vehículos tradicionales de combustión.

Aun así, los eléctricos siguen representando una porción pequeña del mercado nacional debido a factores como la infraestructura de carga, el costo inicial y la disponibilidad de financiamiento. Sin embargo, el ingreso de nuevas marcas y la mayor competencia podrían contribuir a una reducción gradual de los precios en los próximos años.