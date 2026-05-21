La Municipalidad de Neuquén dio un salto histórico hacia el futuro de la movilidad sustentable y la modernización de su transporte público. El intendente Mariano Gaido presentó de manera oficial las nuevas unidades 100% eléctricas que comenzarán a circular por las calles de la capital provincial.

Se trata de un sistema innovador en la ciudad que cambia el paradigma en términos del funcionamiento del transporte público y en el marco de un camino hacia la utilización de energías renovables que reemplacen el petróleo para la movilización de los vehículos.

“El valor que hoy tienen nuestros ríos hace que surjan nuevas necesidades de transporte, y por eso contamos con un servicio moderno y respetuoso con el ambiente para recorrer los más de 30 kilómetros de paseo costero”, expresó el gobernador Rolando Figueroa en su cuenta de X y agregó que “este nuevo servicio le da un salto de calidad a la ciudad y representa un gran cambio para el perfil turístico de Neuquén”.

El servicio se diseñó bajo una lógica estratégica para potenciar el desarrollo local. El recorrido de las unidades de última generación comenzará en Parque Norte y finalizará en la Península Hiroki, convirtiéndose en la única línea de todo el sistema en recorrer de punta a punta la Avenida Argentina y su continuación, la Avenida Olascoaga, conectando de forma directa los grandes pulmones verdes, recreativos y ambientales que caracterizan a Neuquén.

El intendente Mariano Gaido sostuvo que “estamos muy orgullosos con todo el equipo de lanzar un nuevo servicio eléctrico. Esto habla de una ciudad sustentable, moderna y que mira para adelante”.

“Estas unidades van a recorrer los 30 kilómetros de Paseo Costero. Nos van a permitir conocer, transportarnos y potenciar profundamente la economía del turismo”, señaló el intendente.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa explicó que “no existían en Neuquén paradas temáticas, comenzamos en la zona norte de la ciudad, recorrimos sectores de la localidad y derivamos en la Isla 132, son aproximadamente 25 kilómetros de paradas señalizadas, las mismas tienen distinción de hitos culturales”.

Por otro lado, el funcionario municipal manifestó que los colectivos están pensados como “un mix de transporte urbano y turístico”.

“Los chicos que quieran ir a la escuela también lo podrán usar”, cerró.

Los detalles de las unidades

Al tratarse de vehículos 100% eléctricos, eliminan por completo la emisión de dióxido de carbono y gases contaminantes a la atmósfera. Además, al operar de forma silenciosa, reducen drásticamente la contaminación sonora, protegiendo de manera directa la rica biodiversidad que habita en las reservas naturales de la zona.

Las unidades tienen capacidad para 20 personas, 10 paradas y 10 sentadas. Presentan una autonomía de más de 200 kilómetros y se autorrecargan, cuya duración de la misma es de dos horas según informó la Municipalidad.

Los vehículos operarán a una velocidad promedio de 45 km/h. Están equipados con piso bajo para garantizar la máxima accesibilidad a personas con movilidad reducida, sistema de aire acondicionado, calefacción para los meses invernales y cámaras de seguridad internas para el resguardo de los pasajeros.

Respecto a la facilidad para los usuarios y las modalidades de pago vigentes, el costo del pasaje será exactamente el mismo que el del resto de las líneas actuales del sistema de transporte de la capital neuquina.

Los colectivos funcionarán diariamente en el horario extendido de 8:00 a 20:00, brindando una excelente opción de conectividad urbana tanto para las actividades cotidianas como para el esparcimiento de las familias.



