En su primer mes de funcionamiento, los colectivos eléctricos ya transportaron a 10.000 pasajeros

Los colectivos eléctricos cumplieron su primer mes de funcionamiento en las calles de Neuquén con un balance que demuestra una apropiación por parte de la comunidad: ya los utilizaron casi 10.000 pasajeros. El nuevo sistema de transporte sustentable, que conecta de forma estratégica la zona céntrica con los sectores recreativos, comerciales y laborales de la costa del río, registró una respuesta masiva en sus primeras cuatro semanas de circulación regular.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, manifestó su satisfacción por el impacto alcanzado desde la implementación de la iniciativa y señaló: “Nos tiene muy sorprendidos”.

“Estamos apenas casi pisando los 10.000 usuarios que hicieron uso de este servicio en este mes. Recordemos que comenzamos el 21 del mes pasado y este 21 se ha cumplido un mes. La verdad que muy contentos”, detalló.

Aunque la diagramación inicial de estos recorridos se planificó con un fuerte sentido recreativo y de acompañamiento al desarrollo del Paseo Costero, la demanda diaria demostró que la ciudadanía adoptó las unidades como un recurso clave para cumplir con obligaciones laborales y educativas durante los días hábiles.

Al describir el perfil de las personas que viajan, el funcionario argumentó que “en un principio siempre tuvimos como una mirada muy pensada hacia la cuestión turística, pero de a poquito nos hemos ido dando cuenta que el sector de todo lo que es costa de río, todo lo que son clubes allá cercano al Banco Provincia y toda esa zona, hay mucha actividad laboral, muchos chicos que deciden viajar en estos buses para ir a sus actividades”.

La afluencia se mantiene equilibrada gracias a la presencia de firmas comerciales y polos gastronómicos en el sector ribereño. Con relación a este fenómeno, Espinosa aportó que “también obviamente la Isla 132 tiene también un atractivo importante, porque hay ya algunas empresas, los fines de semana obviamente se potencia muchísimo, pero tenemos también muchas empresas y mucha gente de los clubes que están sobre calle Río Negro y también todo lo que son los espacios gastronómicos que están en el interior de la Isla. Así que es un mix”.

La integración de la flota con el sistema COLE se da mediante la incorporación de soportes tecnológicos de última generación para la validación del pasaje, facilitando el acceso a través de diversos canales digitales y manteniendo todas las franquicias vigentes en la capital.

Espinosa remarcó la versatilidad de la plataforma de pago y sostuvo que el servicio posee “un validador SUBE que tiene pago con NFC, con celular, con las distintas alternativas que tenemos para el pago del servicio de transporte”.

Respecto a la organización del servicio, el subsecretario precisó: “Estamos funcionando de 8 a 20 todos los días. Todos los días, de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y obviamente pensando en lo que se va a venir cuando sea la temporada estival, que claramente vamos a tener otra dinámica y vamos a tratar de recostarnos en las bellezas que tenemos en los ríos para también tener un servicio del balneario Valentina hacia península Hiroki, así que planificando eso también”.

Conectividad nocturna

Esta planificación se complementa con la política de conectividad nocturna que el municipio viene sosteniendo en los diferentes barrios. En sintonía con las directivas del intendente Mariano Gaido, el esquema de transporte general expandió sus horarios para asegurar traslados durante las 24 horas en sectores neurálgicos, respondiendo a solicitudes de trabajadores de la salud y del sector comercial.

Espinosa recordó la transformación del sistema general y apuntó que “históricamente en la ciudad de Neuquén había dos líneas nada más, las seis y las ocho. Dos líneas que cumplían un rol. Nosotros en esta incorporación de unidades, la última incorporación de unidades, que fueron 36 unidades que hicimos aproximadamente hace 2 meses y medio, tomamos una decisión importante con el intendente de tener 11 líneas que conecten estratégicamente la ciudad y que funcionen toda la noche, es decir, 24 horas tenemos el servicio de COLE funcionando”.

El funcionario concluyó que la medida representa una solución de fondo para los traslados en la periferia, asegurando que “ha sido una decisión también estratégica de tener el servicio 24 horas y poder darle esta dinámica nocturna a toda la ciudad”.



