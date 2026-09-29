Balearon a un custodio de Monteoliva durante un intento de robo en La Matanza

Un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA), integrante de la custodia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue baleado durante un intento de robo ocurrido este martes a la madrugada en González Catán, partido de La Matanza.

El efectivo, de 61 años, pertenece a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional. Según la reconstrucción inicial, se encontraba llegando a su domicilio a bordo de un Toyota Etios cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, se produjo un intercambio de disparos. El efectivo recibió un impacto de bala y los dos sospechosos también resultaron heridos. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió en inmediaciones de Gallardo al 800, en González Catán. La investigación busca establecer con precisión cómo se inició el enfrentamiento y determinar la secuencia de los disparos.

La ministra Monteoliva se refirió al episodio a través de sus redes sociales. Informó que el agente, identificado como suboficial mayor Farías, fue herido durante un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio y señaló que se encontraba en uso de una licencia extraordinaria.

“Van a responder ante la Justicia”, afirmó la funcionaria al referirse a los dos detenidos.

En el comunicado, señaló que dos delincuentes intentaron robarle cuando ingresaba a su domicilio y en el momento en el que se encontraba en uso de su licencia extraordinaria.

Según la información policial difundida, uno de los proyectiles impactó contra el vehículo del efectivo. El agente utilizó su arma reglamentaria y respondió a la agresión. Los dos sospechosos recibieron heridas de bala y quedaron bajo custodia.

El custodio fue trasladado para recibir atención médica y, de acuerdo con los reportes publicados durante la jornada, se encontraba fuera de peligro.

La causa quedó bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del intento de robo y las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, los dos sospechosos permanecen detenidos y deberán responder ante la Justicia por los hechos investigados.