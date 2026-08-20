La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que los suicidios dentro de las Fuerzas de Seguridad aumentaron durante el último año y señaló que uno de los factores asociados a esta situación es el nivel de endeudamiento que atraviesan algunos efectivos.

En declaraciones radiales, la funcionaria sostuvo que durante 2025 se registró un 30% más de suicidios en las Fuerzas que en 2024. Monteoliva explicó que este incremento se enmarca en una problemática que también afecta al conjunto de la sociedad argentina y mencionó una tasa nacional de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes.

La ministra afirmó que hace una década se registraban alrededor de 2.300 suicidios anuales en el país, mientras que actualmente la cifra ronda los 5.300 casos. Frente a este escenario, aseguró que desde su cartera se intensificaron las medidas de acompañamiento y que la salud mental constituye uno de los ejes de las políticas de bienestar destinadas al personal de las Fuerzas.

La ministra de Seguridad Nacional vinculó parte de la problemática con los niveles de endeudamiento que atraviesan algunos efectivos.

Uno de los aspectos que destacó fue el impacto del endeudamiento. Monteoliva señaló que existen niveles de endeudamiento tanto formal como informal entre los efectivos y explicó que se trabaja en herramientas de ayuda financiera. También remarcó que, en algunos casos, quienes integran las Fuerzas son el único integrante de la familia con un ingreso formal y terminan funcionando como garantes de otros miembros del grupo familiar.

Por otra parte, la ministra reconoció la preocupación por los salarios de los efectivos y aseguró que trabaja junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para encontrar alternativas que permitan generar un alivio. En paralelo, destacó el rol de distintos espacios de acompañamiento, entre ellos las capellanías, como ámbitos de escucha para el personal.