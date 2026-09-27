Visita del papa León XIV: Alejandra Monteoliva dio detalles del operativo de seguridad para noviembre

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó este sábado que el traslado de los internos de la cárcel de Villa Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz comenzará durante el último trimestre del año y se realizará de manera escalonada.

"La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto. La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro", explicó la funcionaria en declaraciones radiales, al señalar que el proceso se encuentra dentro del cronograma previsto.

Además, Monteoliva brindó detalles sobre el operativo de seguridad que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina, una gira que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre y que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dio detalles del operativo que se desplegará por la visita de León XIV en noviembre - Foto: Noticias Argentinas

La agenda del papa León XIV y el operativo de seguridad

Según explicó la ministra, el dispositivo previsto será uno de los más importantes de los últimos años y demandará 120 horas ininterrumpidas de trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias involucradas.

Durante su estadía en el país, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica y encabezará algunas de las actividades religiosas más convocantes de su visita. Entre ellas se destaca una misa masiva en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde se espera una multitud de fieles.

La agenda también contempla una visita a la obra Don Orione de Claypole, uno de los espacios de fuerte trabajo social de la Iglesia en el conurbano bonaerense. Allí el pontífice mantendrá encuentros vinculados a tareas solidarias y de asistencia comunitaria.

Otro de los momentos centrales será la celebración de una misa en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país. Además, el Santo Padre desarrollará diversas actividades pastorales e institucionales en la provincia de Córdoba.

Qué abarcará el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV

Monteoliva precisó que el operativo abarcará la custodia de tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas, con una asistencia estimada de siete millones de personas a lo largo de los cuatro días.

Respecto del encuentro previsto en una unidad penitenciaria, aclaró que no participarán todos los internos. La selección estará a cargo de la pastoral penitenciaria de la Iglesia católica, que enviará previamente los antecedentes de los participantes al Vaticano.

La actividad tendrá una duración aproximada de 20 minutos e incluirá una bendición especial del Papa a los detenidos seleccionados. Del encuentro participarán únicamente León XIV, los internos elegidos y personal del Servicio Penitenciario Federal.

Por último, la ministra confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el pontífice en la Casa Rosada durante la tarde del domingo 8 de noviembre. Según indicó, el mandatario pidió la máxima coordinación entre todas las áreas involucradas para garantizar el desarrollo de la visita y la seguridad de millones de personas que se espera acompañen las actividades papales en distintos puntos del país.