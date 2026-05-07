La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para el próximo miércoles 13 de mayo en el Banco Central y en el Banco Hipotecario. La medida, que afectará las tres últimas horas de atención al público, responde a lo que el gremio describe como "decisiones arbitrarias e inaceptables" tomadas por las conducciones de ambas entidades.

En el caso del Banco Central, el sindicato apunta contra el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que funcionan actualmente en el interior del país. Según el comunicado, esa medida podría eliminar 32 puestos de trabajo y representa, en palabras de la organización, "un vaciamiento de funciones esenciales" con consecuencias directas sobre las economías del interior.

No es la primera vez que La Bancaria actúa sobre este punto. El 27 de abril el gremio realizó un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del BCRA, pero esa acción no tuvo efecto: las autoridades, según el sindicato, "mantienen su posición intransigente y sin voluntad de diálogo".

En cuanto al Banco Hipotecario, la denuncia apunta al cierre sistemático de sucursales a nivel nacional y a despidos que el gremio califica de injustificados. La Bancaria rechaza "de manera absoluta cualquier política de achicamiento" que comprometa los puestos de trabajo del sector.

El comunicado cierra con una advertencia: el gremio mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y avisa que, de no obtener soluciones urgentes, las medidas de acción directa se profundizarán.