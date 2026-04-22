La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril, en medio de un conflicto con el Banco Central de la República Argentina por presuntos despidos y denuncias de presiones sobre trabajadores. La medida de fuerza se llevará adelante en los 21 tesoros regionales del país y afectará la operatoria vinculada al manejo de dinero en efectivo.

Desde el gremio advirtieron que durante la jornada no habrá operaciones en esos sectores clave, lo que incluye el traslado y la distribución de efectivo hacia distintas entidades financieras. En este contexto, la decisión fue tomada tras denuncias de “intimidaciones y amenazas” hacia empleados de los tesoros regionales, según informaron fuentes sindicales.

El sindicato que encabeza Sergio Palazzo puso el foco en la defensa de los puestos de trabajo y exigió garantías para los trabajadores alcanzados por el conflicto. “Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo”, señalaron en un comunicado, en el que también ratificaron su postura frente a eventuales recortes.

Desde la organización gremial anticiparon que, si no hay avances en la negociación con las autoridades, podrían extender las medidas de fuerza. En ese escenario, no descartan convocar a paros más amplios que impacten en bancos públicos y privados, en caso de que el conflicto escale en los próximos días.