Desde el Banco Central afirman que la morosidad de las familias llegó a su pico

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró que la morosidad crediticia de las familias está llegando o ya llegó a su punto máximo, luego de observar una estabilización del indicador durante los últimos tres meses en torno al 7,7%. El funcionario también cuestionó el elevado costo del financiamiento para los hogares y defendió la reforma de la Carta Orgánica de la entidad.

Werning realizó estas declaraciones durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en Iguazú, Misiones, bajo el lema “De la estabilidad al crecimiento”. Allí sostuvo que el crédito bancario al sector privado comenzó a crecer nuevamente desde mayo y mostró una aceleración, principalmente en los préstamos en dólares y destinados a empresas.

Según explicó, los bancos atravesaron un proceso de adaptación a la nueva coyuntura económica y comenzaron a otorgar financiamiento de manera más selectiva y racional. Sin embargo, marcó una diferencia entre empresas y familias: mientras los hogares continúan concentrando los mayores niveles de mora, el crédito destinado a ese segmento dejó de caer, aunque todavía no retomó el crecimiento.

El vicepresidente del BCRA también apuntó contra las tasas de interés que enfrentan los consumidores. Explicó que después del fuerte incremento registrado durante la incertidumbre electoral de 2025, el costo financiero para las empresas cayó con mayor rapidez, mientras que la reducción para las familias fue considerablemente menor.

Para Werning, esa diferencia ayuda a explicar por qué el financiamiento continúa siendo caro para los hogares y puede contribuir al aumento de los incumplimientos. Por eso, planteó que una de las alternativas para reducir la mora consiste en avanzar con refinanciaciones a tasas más bajas y con plazos más extensos.

El funcionario rechazó además las propuestas que impliquen una intervención directa del Estado para asistir a las entidades financieras. Consideró que los bancos cuentan con capital suficiente para absorber las pérdidas derivadas de sus decisiones y sostuvo que el problema debería resolverse mediante acuerdos entre las entidades y sus clientes.

En ese sentido, Werning advirtió que trasladar el costo de la mora a los deudores mediante tasas más elevadas podría dificultar la recuperación del crédito. Según su planteo, la clave está en el costo al que se realizan las refinanciaciones, ya que tasas demasiado altas podrían dificultar que los hogares vuelvan a cumplir regularmente con sus obligaciones.

Durante la misma exposición, el vicepresidente del Banco Central defendió la reforma de la Carta Orgánica de la entidad impulsada por el Gobierno. Su argumento central fue que, con excepción de la actual administración, los gobiernos posteriores al final de la convertibilidad utilizaron al Banco Central para financiar al Tesoro.

Werning sostuvo que el proyecto permitiría darle un marco legal permanente a una política que el Gobierno de Javier Milei ya aplicó “de facto”, y citó como respaldo un trabajo de economistas del Fondo Monetario Internacional sobre los efectos de las reformas destinadas a fortalecer la independencia de los bancos centrales en América Latina.

El proyecto de modificación de la Carta Orgánica obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 26 de agosto y actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado.

El funcionario también cuestionó la idea de que un nivel mayor de inflación pueda resultar beneficioso para impulsar la actividad. Sostuvo que, según la evidencia que presentó, la inflación no genera crecimiento ni aumenta la productividad, y tampoco constituye una herramienta efectiva para proteger a los sectores más vulnerables.