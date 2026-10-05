El Banco Central asegura que el 75% de los dólares que compran los ahorristas permanece en la Argentina

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aseguró que el 75% de los dólares adquiridos por los ahorristas permanece dentro del país y consideró que el actual comportamiento de la demanda de divisas no representa un factor de desestabilización para el sistema financiero.

Así lo afirmó el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde también analizó la evolución del crédito, el nivel de mora y el peso de los impuestos sobre el costo de los préstamos.

Según explicó el funcionario, actualmente tres de cada cuatro dólares adquiridos en el mercado oficial permanecen dentro del sistema local. El porcentaje representa un incremento frente al 50% registrado un año atrás, durante el período de las elecciones legislativas.

Werning sostuvo que el comportamiento cambió después de la salida del cepo cambiario y señaló que la adquisición de moneda extranjera “no resulta desestabilizadora”.

De acuerdo con su análisis, una parte de esos fondos permanece en el sistema y contribuye al fondeo de los bancos, aporta liquidez al mercado de capitales y puede canalizarse hacia inversiones dentro del país.

El vicepresidente del Central también destacó el impacto que, según el organismo, tuvieron medidas como la moratoria fiscal y la Ley de Inocencia Fiscal para favorecer el crecimiento del ahorro local.

Qué pasa con la mora de los créditos

Otro de los puntos abordados por Werning fue el incremento de la morosidad registrado en el sistema financiero después de las elecciones de 2025. La mora entre los hogares llegó a acercarse al 13%, mientras que la irregularidad general de los créditos otorgados al sector privado alcanzó el 7,5%.

Pese a esos números, el funcionario sostuvo que la situación comenzó a mostrar señales de mejora y remarcó que el 83% de las personas y empresas mantiene sus obligaciones al día.

Los últimos datos analizados por el Banco Central muestran un crecimiento de las refinanciaciones y una reducción de la cantidad de préstamos impagos. A partir de esa evolución, Werning consideró que la mora “dejó de ser un lastre” para el sistema crediticio.

El BCRA descartó, además, la posibilidad de implementar subsidios, inyecciones especiales de liquidez o rescates destinados a deudores o entidades financieras.

La posición del organismo es evitar lo que denomina “riesgo moral”: que una eventual asistencia estatal genere incentivos para dejar de cumplir con las obligaciones financieras.

Los impuestos representan hasta el 30% del costo de algunos créditos

Werning también apuntó contra la incidencia de la carga tributaria sobre el financiamiento. Según detalló, impuestos como IVA, Ingresos Brutos, Sellos y determinadas tasas municipales pueden representar cerca del 30% del costo financiero total de algunos préstamos.

Para el vicepresidente del Central, reducir esa incidencia requiere una acción coordinada entre Nación, provincias y municipios.

El objetivo, sostuvo, debería ser abaratar el acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y ampliar sus posibilidades de financiamiento tanto a través del sistema bancario como del mercado de capitales.