El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBOC) renovaron el acuerdo de intercambio de monedas, conocido como swap, por US$20.000 millones y extendieron su vigencia por cinco años, hasta 2031.

El convenio vencía este 6 de agosto y el Gobierno argentino ya había manifestado su intención de mantenerlo en las mismas condiciones. La principal novedad es que el plazo de renovación pasó de tres a cinco años.

El acuerdo contempla una línea de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$20.000 millones, monto que actualmente representa cerca del 40% de las reservas brutas del Banco Central.

En un comunicado, la autoridad monetaria destacó que la extensión del vencimiento aporta mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta financiera.

Además, precisó que la activación por 35.000 millones de yuanes (unos US$5.000 millones), vigente desde comienzos de 2023, continuará disponible para respaldar la estabilidad financiera del país y fortalecer el comercio y las inversiones entre Argentina y China.

Semanas atrás, durante una reunión internacional organizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había mantenido encuentros con autoridades del banco central chino para avanzar en la renovación del acuerdo.

En ese momento, el funcionario aseguró que existía un diálogo fluido entre ambas instituciones. "Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza, sigue siendo estable y cuasi permanente", había señalado.

El Banco Central también recordó que el mecanismo funciona mediante un intercambio de depósitos en las respectivas monedas locales entre ambas entidades, que solo generan utilización efectiva cuando una de las partes activa los fondos previstos en el convenio.

Según explicó el organismo en su último balance, el acuerdo permite que cada banco central utilice los recursos disponibles en la moneda de la contraparte para los fines autorizados, mientras que al vencimiento de cada operación ambas instituciones restituyen los montos originalmente depositados.

El primer convenio de swap entre Argentina y China fue firmado en 2009 y posteriormente fue ampliado y complementado en 2014 y 2015. La última renovación se había concretado en 2023, con vencimiento previsto para este 6 de agosto.

"La renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009", destacó el Banco Central.