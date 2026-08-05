Las reservas superaron los US$50.000 millones por primera vez desde 2019

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron este miércoles los US$50.000 millones por primera vez desde septiembre de 2019, luego de una nueva jornada con saldo positivo en la compra de divisas.

Al cierre de la rueda, las reservas brutas alcanzaron los US$50.059 millones, el nivel más alto desde el 13 de septiembre de 2019, cuando habían finalizado en US$50.089 millones.

Si bien el organismo volvió a intervenir en el mercado cambiario, moderó el ritmo de compras y adquirió apenas US$8 millones, completando así su sexta jornada consecutiva con saldo positivo.

Desde el BCRA explicaron que el incremento diario de US$417 millones en las reservas respondió principalmente a la suba en la cotización de las monedas y los activos que integran esos activos internacionales.

El dato fue celebrado por Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien destacó el hito en sus redes sociales. "El BCRA superó los US$50.000 millones en reservas. Tremendo", publicó en su cuenta de X.

Durante los primeros tres días hábiles de agosto, la autoridad monetaria redujo significativamente el volumen de compras respecto de julio. El lunes incorporó US$18 millones, el martes US$28 millones y este miércoles US$8 millones, con un promedio semanal de US$18 millones diarios, muy por debajo de los US$102 millones por jornada registrados durante el mes pasado.

Analistas privados interpretaron que esta estrategia apunta a evitar una mayor presión alcista sobre el tipo de cambio, al reducir la intensidad de las intervenciones oficiales en el mercado cambiario. De cara al resto del año, consideran que la capacidad de seguir acumulando reservas dependerá, en gran medida, de la estabilidad del dólar.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero de 2026, el Banco Central ya adquirió US$13.391 millones, en línea con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En todo el año solo hubo dos jornadas hábiles sin compras oficiales: el 2 de enero y el 28 de julio.

El crecimiento de las reservas durante el primer semestre estuvo impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, además de emisiones de deuda realizadas en el exterior por empresas y provincias argentinas, recursos que facilitaron la absorción de divisas por parte del Banco Central.

En julio, las compras oficiales sumaron US$2.163 millones, por encima de los US$1.418 millones registrados en junio, mientras que el mejor desempeño del año se produjo en abril, con adquisiciones por US$2.770 millones.

Con estos resultados, el organismo ya alcanzó el objetivo de acumulación de reservas previsto para 2026, fijado entre US$10.000 millones y US$17.000 millones.