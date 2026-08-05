El Gobierno dio marcha atrás y eliminó el polémico capítulo sobre la venta de tierras rurales

El Gobierno nacional resolvió eliminar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba el régimen de venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión fue tomada luego de que varios gobernadores aliados anticiparan que sus legisladores no acompañarían esa parte de la iniciativa, dejando al oficialismo sin los votos necesarios para aprobarla.

La reforma impulsada por La Libertad Avanza proponía flexibilizar la normativa vigente y permitir que hasta el 25% de las tierras rurales pudiera quedar en manos extranjeras. Sin embargo, la resistencia de mandatarios provinciales obligó al oficialismo a modificar su estrategia para evitar un revés legislativo.

Entre quienes expresaron reparos se encuentran los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), cuyos espacios políticos hicieron saber que no respaldarían el cambio en la Ley de Tierras.

Con este giro, el oficialismo buscará avanzar únicamente con los artículos que mantienen consenso dentro del proyecto, entre ellos las reformas vinculadas a desalojos, expropiaciones, escrituración de inmuebles y la Ley de Manejo del Fuego. La intención es garantizar que el resto del paquete legislativo pueda debatirse y votarse en el Senado.

La decisión representa un retroceso respecto de la postura que el Gobierno había defendido en los últimos días, cuando intentó negociar cambios para sostener el capítulo sobre tierras rurales. Finalmente, la falta de respaldo político llevó a retirar por completo ese punto de la iniciativa para preservar el resto del proyecto.