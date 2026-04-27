El Banco Central aplicó una multa superior a los $18.000 millones a ARS Cambios SAS, una financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y además resolvió su inhabilitación para continuar operando.

La sanción llegó tras una investigación por presuntas irregularidades en operaciones con más de 25 millones de dólares, sobre las que no se logró determinar con claridad ni el origen ni el destino final de los fondos.

Según el sumario administrativo, la firma habría participado de un esquema conocido como “rulo financiero”, utilizando la compra de divisas al valor oficial para luego abastecer el mercado paralelo y obtener ganancias extraordinarias.

Desde el organismo señalaron que la operatoria no respondía a una venta genuina a clientes dentro del mercado oficial de cambios, sino a un mecanismo de “pase de manos” de pesos y dólares sin justificación económica aparente.

“La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida no tuvo por destino la venta genuina”, sostuvo el Banco Central en la resolución.

De acuerdo con la investigación, el 99,1% de las operaciones con dólares oficiales registradas por ARS Cambios terminaba en otras casas de cambio, lo que reforzó las sospechas sobre el circuito financiero.

Entre las entidades mencionadas aparecen Cambio Posadas, Fenus, Lagriet, Areco Cambios y otras firmas que también quedaron bajo observación por no ajustarse a las normas aplicables.

El informe oficial indicó que, durante el período analizado, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue rondaba el 102%, lo que habría permitido una ganancia estimada de 25,8 millones de dólares para todos los participantes de la maniobra.

La financiera era propiedad de Ariel Vallejo, quien recibió una inhabilitación por cinco años para actuar dentro del sistema financiero, mientras que su madre, Graciela Vallejo, fue sancionada por seis años.

Esto implica que no podrán desempeñarse como socios, directores, administradores ni ocupar cargos relevantes en entidades financieras o de crédito durante ese plazo.

Además de la multa económica, el directorio del Banco Central resolvió la inhabilitación total de la firma para seguir operando, en una de las sanciones más fuertes aplicadas en este tipo de casos.

La resolución solo podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dentro de los 30 días hábiles desde su notificación.