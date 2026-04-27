La Casa Rosada definió este lunes que Manuel Adorni no enfrentará solo su presentación en la Cámara de Diputados: el jefe de Gabinete estará acompañado por Javier Milei, Karina Milei y parte del Gabinete, en una clara señal de respaldo político en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión se tomó durante una reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada por la secretaria General de la Presidencia y el propio Adorni, donde se terminó de ajustar la estrategia legislativa para la exposición prevista este miércoles desde las 10.30.

Desde Nación aseguran que la presencia del Presidente y de varios ministros busca dejar un mensaje explícito frente al avance judicial y al clima de tensión que se espera en el recinto.

“Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, había anticipado Milei días atrás, confirmando su participación en una jornada que el oficialismo considera clave.

Entre los funcionarios que ya tienen asistencia confirmada aparecen Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva, además de Karina Milei.

Adorni deberá responder cerca de 2100 preguntas formuladas por los diputados, luego de que se filtraran más de 4000 consultas iniciales para evitar repeticiones. De ese total, 66 están directamente vinculadas a la causa judicial que lo investiga.

El fiscal federal Gerardo Pollicita lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, un tema que inevitablemente atravesará la sesión pese a que el oficialismo buscará centrar la exposición en la gestión.

En Balcarce 50 remarcan que la estrategia discursiva cuenta con el respaldo de Santiago Caputo y su equipo, mientras que la Secretaría de Legal y Técnica colaboró en la preparación de las respuestas vinculadas a distintos organismos del Estado.

Será además la primera vez que Adorni hable públicamente desde su última conferencia de prensa en Casa Rosada, realizada hace un mes, cuando sostuvo que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”.

En paralelo, el bloque de La Libertad Avanza prepara una defensa fuerte dentro del recinto y apuesta a responder los cuestionamientos poniendo el foco en las declaraciones juradas de dirigentes opositores.

El oficialismo anticipa una sesión extensa y de alto voltaje político, donde el Gobierno buscará blindar a Adorni y mostrar unidad frente a una de las exposiciones más delicadas de su gestión.