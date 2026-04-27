El Ministerio de Economía sumó una nueva salida este domingo: Carlos Frugoni fue desplazado de su cargo luego de que se conociera que había omitido declarar siete departamentos en Miami y Palm Beach en sus presentaciones ante ARCA y la Oficina Anticorrupción. La decisión fue tomada por el ministro Luis Caputo, quien le pidió la renuncia tras el escándalo que se generó alrededor de la declaración patrimonial del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura.

Frugoni había reconocido públicamente la irregularidad y admitió que pagaba impuestos por esos inmuebles en Estados Unidos, pero no los había incorporado en la Argentina. “Cometí un error”, sostuvo días atrás, al explicar que estaba intentando regularizar la situación desde que asumió como funcionario nacional. También aseguró que avanzaría con la incorporación de esas propiedades ante ARCA.

El exfuncionario había asumido a principios de año en una de las áreas más sensibles del Ministerio de Economía, ya que desde la Secretaría de Coordinación de Infraestructura tenía bajo su órbita las licitaciones y concesiones vinculadas a la obra pública financiada por el Estado nacional. Además, también controlaba el área vinculada a la regulación del transporte, lo que le daba un rol estratégico dentro del esquema de gestión económica.

Su permanencia comenzó a debilitarse cuando trascendió que no había declarado siete propiedades inmobiliarias adquiridas entre 2020 y 2022 en Miami y Palm Beach. En ese período, Frugoni se desempeñaba como titular de AUSA, la empresa encargada de las autopistas porteñas, y también había tenido participación en proyectos de obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, como el Paseo del Bajo.