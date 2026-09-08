Desde el Banco Central vincularon el aumento de la morosidad con la expansión del crédito

El Banco Central (BCRA) vinculó el aumento de la morosidad con el proceso de expansión del crédito que atraviesa la economía argentina y sostuvo que bancos, empresas y familias deberán adaptarse a un escenario en el que vuelve a crecer el financiamiento. La posición fue expresada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA, en un artículo publicado en el sitio oficial de la entidad. El funcionario señaló que la Argentina pasó de una economía con un acceso muy limitado al crédito a otra en la que el financiamiento comenzó a recuperar espacio.

Según Curutchet, el crédito al sector privado llegó en julio al 9,2% del PBI en pesos y al 12,5% si se suman los préstamos en moneda extranjera. Aunque consideró que todavía se trata de niveles bajos frente a otros países de la región, destacó que la tendencia comenzó a cambiar.

El funcionario también relacionó ese proceso con el crecimiento de los préstamos hipotecarios. Desde 2024 y hasta el primer semestre de este año, cerca de 65.000 familias accedieron a un crédito hipotecario, según los datos citados en el artículo. Además, destacó la reciente licitación de fondos de la ANSES destinada a ampliar la oferta de créditos para vivienda.

En ese contexto aparece el principal desafío señalado por el BCRA: la morosidad. Curutchet sostuvo que la expansión del crédito necesariamente trae nuevos riesgos y que bancos, empresas y familias deberán mejorar la administración de sus obligaciones y del riesgo crediticio.

“Habrá mora y errores al prestar y endeudarse”, planteó el funcionario, quien remarcó la necesidad de mejorar la evaluación crediticia y evitar situaciones de sobreendeudamiento.

La explicación se complementa con lo señalado la semana pasada por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quien afirmó que la mora se había estabilizado alrededor del 7,7% durante los últimos tres meses y consideró que el incumplimiento de pagos de las familias estaba llegando a su pico. También sostuvo que el crédito al sector privado comenzó a crecer desde mayo, principalmente en dólares y en el segmento de empresas.

Para el BCRA, el desafío ahora es que la recuperación del financiamiento pueda sostenerse sin generar un deterioro excesivo de las carteras. La apuesta oficial es que una mayor estabilidad macroeconómica permita ampliar el crédito, impulsar la inversión y facilitar el acceso de las familias a instrumentos de financiamiento de largo plazo.