Con Javier Milei sentado en primera fila y todo el Gabinete nacional siguiendo cada palabra en silencio, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, utilizó el Tedeum del 25 de Mayo para lanzar uno de los mensajes más fuertes de los últimos meses sobre el clima político y social que atraviesa la Argentina.

Desde el altar de la Catedral Metropolitana, el religioso pidió terminar con “la división y la polarización” y advirtió sobre una sociedad cada vez más fragmentada, donde “cada uno piensa en sí mismo”.

Las frases resonaron frente al presidente Javier Milei, acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y el resto del Gabinete nacional.

“Nadie se salva solo”

Durante la homilía, García Cuerva habló de cuatro pilares que consideró fundamentales para la Argentina actual: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza.

Fue en ese momento cuando pronunció una de las frases más resonantes de toda la ceremonia.

“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, afirmó el arzobispo, retomando una idea repetida en distintas oportunidades por Pope Francis.

El mensaje llegó en medio de semanas atravesadas por fuertes discusiones políticas, enfrentamientos públicos y una tensión creciente en redes sociales.

Una advertencia sobre el clima social

Lejos de limitarse a un mensaje religioso tradicional, el arzobispo describió una Argentina marcada por la ruptura de vínculos y por un clima social que definió como peligroso.

“No nos podemos permitir ser ingenuos. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte”, sostuvo.

Luego apuntó directamente contra el individualismo.

“El individualismo rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la Nación”, expresó ante la mirada atenta del presidente.

Según planteó, el país corre el riesgo de convertirse en “una suma de individuos en un mismo territorio”, sin objetivos comunes ni capacidad de diálogo.

El mensaje contra los “haters”

Uno de los momentos más incómodos del discurso llegó cuando García Cuerva habló sobre la violencia verbal y los ataques permanentes en redes sociales.

“Haters de hoy, sentados en una computadora o cómodamente instalados delante de una pantalla, hacen terrorismo de las redes, descalificando y difamando”, afirmó.

La frase volvió a tensar el clima dentro de la Catedral, especialmente porque el Gobierno de Milei mantiene desde hace meses una fuerte confrontación política y mediática a través de redes sociales.

“Lo que nos falta es una clase dirigente”

El arzobispo también reclamó acuerdos políticos y cuestionó a toda la dirigencia por la falta de consensos.

“Lo que nos falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación y que lo haga por los que no pueden más”, sostuvo.

A lo largo de la homilía mencionó a trabajadores precarizados, personas atravesadas por consumos problemáticos, enfermos, niños y personas con discapacidad.

“Nadie es descartable”, señaló.

Un Tedeum atravesado por ausencias y señales políticas

El acto religioso volvió a mostrar además las tensiones internas dentro del oficialismo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no participó de la ceremonia porque no fue invitada por Presidencia, según trascendió oficialmente.

Mientras tanto, dentro de la Catedral Metropolitana, el mensaje de García Cuerva quedó flotando sobre una celebración patria que terminó atravesada por frases incómodas, silencios y una advertencia que volvió a poner en discusión el clima social y político de la Argentina actual.