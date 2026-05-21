Mauricio Macri lanzó una crítica directa a Javier Milei en medio de la tensión creciente entre el PRO y La Libertad Avanza. "Se ve como un profeta y tiene poco entusiasmo por la implementación", afirmó el expresidente, que describió el liderazgo del actual mandatario como "obviamente emocional" y reclamó más equilibrio en la gestión.

Las declaraciones fueron realizadas en la Universidad Austral, durante el Foro de Presidentes sobre Política y Democracia, organizado junto al Círculo de Montevideo, donde también participaron otros exmandatarios. Macri fue preciso al trazar el perfil que le atribuye a Milei: "Con poco entusiasmo por la implementación, claramente, es una parte que no la siente. Él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, como un profeta, se siente así, de esa manera".

Para el líder del PRO, ese perfil necesita ser complementado con otra dimensión: "Yo creo que todo tiene que, siempre al final del día, tener un equilibrio los dos universos, el emocional y el de la realización, y hay que apuntar hacia ese lugar".

Las palabras de Macri llegaron después de un duro comunicado del PRO que había advertido que "acompañar el cambio no es aplaudir todo", una señal clara de que el partido busca diferenciarse del Gobierno en algunos puntos sin romper la alianza. Días antes, en pleno avance de la investigación al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el expresidente también había enviado un mensaje de tono firme: "Si el PRO calla, el populismo avanza. El PRO está para señalar lo que no funciona, lo que no alcanza".