El Banco Central concretó este miércoles una de las compras de divisas más importantes de 2026 al adquirir US$328 millones en el mercado cambiario. La operación representó casi el 70% de los US$482 millones negociados durante la jornada. Con este resultado, la autoridad monetaria acumula un saldo comprador de US$1551 millones en mayo y alcanzó los US$8702 millones en lo que va del año.

La compra de este miércoles fue la segunda más alta del año para el BCRA, solo por detrás de intervenciones realizadas durante marzo. Según estimaciones privadas, la entidad ya superó el 80% de la meta anual de acumulación de reservas prevista para 2026. En paralelo, el dólar oficial mayorista retrocedió levemente tras varias jornadas consecutivas en alza y cerró cerca de los $1.397, mientras el mercado sigue atento al ingreso de divisas provenientes de la cosecha gruesa y a la evolución de las reservas internacionales.

Fuentes del mercado señalaron que el flujo de dólares del sector agroexportador comenzó a acelerarse en los últimos días luego de las demoras ocasionadas por las lluvias sobre la cosecha. Ese escenario permitió que el Banco Central incrementara el ritmo de compras sin ejercer presión adicional sobre el tipo de cambio.

Las reservas brutas internacionales se mantienen por encima de los US$46.000 millones, aunque analistas remarcan que el crecimiento no refleja completamente las adquisiciones de divisas debido a pagos de deuda y movimientos vinculados a la valuación de activos.

Desde principios de año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta en función de la inflación informada por el INDEC. En ese contexto, el Banco Central profundizó su estrategia de compra de dólares para reforzar reservas y sostener la estabilidad cambiaria.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el objetivo del organismo es adquirir entre US$10.000 millones y US$17.000 millones durante 2026, dependiendo del nivel de remonetización de la economía. Tras la operación de este miércoles, la entidad ya alcanzó cerca del 84% de la meta mínima prevista para todo el año.