La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, afirmó que la Argentina avanza en las gestiones para incorporarse al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos (Visa Waiver Program). A 22 días del inicio de la Copa del Mundo, hubo mucha expectativa sobre los dichos de la funcionaria de Javier Milei.

Entrevistada por Luis Majul en su programa televisivo La Cornisa de la señal LN+, Monteoliva se refirió a la posibilidad de que la Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa de los Estados Unidos, beneficio del que gozan países como España e Italia. Sin embargo, lejos de crear falsas expectativas, la sucesora de Patricia Bullrich en Seguridad sostuvo que ese paso no será inmediato.

Monteoliva estimó que los ciudadanos argentinos recién podrían acceder al beneficio de aingresar a los Estados Unidos "en los primeros meses de 2027". El esquema del Visa Waiver Program (VWP) permitiría viajar a Estados Unidos, ya sea por turismo o razones de negocios, durante un plazo de hasta 90 días sin necesidad de gestionar una visa, como sucede en la actualidad.

"Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento", sostuvo Monteoliva ante Majul.

En la actualidad, para ingresar a los Estados Unidos como turista se requiere una visa B1/B2

Varias carteras en la negociación

Monteoliva dejó en claro que la gestión para acceder a Estados Unidos no es algo que ataña únicamente a Seguridad, sino que involucra a tres carteras del Gabinete de Milei. "Ahí estamos trabajando distintos ministerios, no es sólo Seguridad. Está Cancillería (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) e Interior, por el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) y los datos. No es solamente una decisión política o administrativa, ya que hay que cumplir una serie de pasos en el cual estamos trabajando", precisó.

Descartado de plano que este beneficio este disponible antes del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y los Estados Unidos, la ministra alcaró que desde su cartera han recibido la visita de la subsecretaria de Asuntos Consulares norteamericana (Mora Namdar) y que seguirán trabajando en esa dirección.

La subsecretaria de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mora Namdar

"Tenemos reuniones y vamos mostrando los avances en forma permanente", indicó Monteoliva al tiempo que remarcó que uno de los puntos principales que exige EE.UU. es garantizar la trazabilidad de procesos y en el registro de la información.

Qué pasa con el acceso a los estadios durante el Mundial

La ministra de Seguridad se refirió también a la implementación del programa Tribuna Segura de cara al Mundial. Según los dichos de Oliva, el Gobierno nacional ha compartido con las autoridades estadounidenses una base de datos de 21.000 personas que tienen restricciones para ingresar a canchas de fútbol por antecedentes de violencia.

A esa cifra, Monteoliva indicó que se sumaron otros 13.000 deudores de cuota alimentaria a partir de un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ambas bases de datos, 34.000 argentinos enfrentarán restricciones para ingresar a los partidos durante el Mundial.