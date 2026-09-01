El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este martes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte.

El encuentro adquiere especial relevancia por el respaldo que Bessent expresó públicamente hacia la gestión del presidente Javier Milei antes de reunirse con Caputo. El funcionario estadounidense sostuvo que Argentina está atravesando una oportunidad histórica y destacó los resultados alcanzados por el Gobierno en materia económica. Entre otros aspectos, mencionó la reducción de la inflación y la evolución de las condiciones económicas del país.

La reunión entre Caputo y Bessent se realizará en las oficinas del secretario del Tesoro estadounidense en el The Omni Grove Park Inn, donde ambos funcionarios mantendrán un encuentro privado.

El encuentro se produce mientras Caputo participa de las discusiones del G20 sobre crecimiento económico, inversión y estabilidad financiera. El Gobierno argentino busca aprovechar la presencia en la cumbre para exhibir los resultados de su programa económico y fortalecer el respaldo internacional a las reformas impulsadas por Milei.

Bessent, por su parte, asumió un papel central en la agenda económica de la cumbre. El secretario del Tesoro estadounidense planteó que el G20 debe concentrarse en promover el crecimiento económico y abordar el elevado nivel de endeudamiento global.

En ese contexto, la reunión con Caputo representa una oportunidad para profundizar la relación económica entre Argentina y Estados Unidos, dos gobiernos que mantienen una estrecha sintonía política desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El encuentro también permitirá repasar la evolución del programa económico argentino y las perspectivas de inversión y financiamiento.

Caputo ya había defendido ante sus pares del G20 el rumbo económico de la administración Milei, con especial énfasis en el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y el papel de la inversión privada como motores del crecimiento.

La reunión con Bessent se suma así a una agenda internacional que el Gobierno argentino busca utilizar para reforzar su vínculo con Washington y conseguir mayor respaldo para la estrategia económica de Milei.

El dato político que antecede al encuentro es significativo: Bessent salió públicamente a respaldar al Gobierno argentino y destacó que los resultados de las medidas económicas ya son visibles.

Ahora será Caputo quien tendrá la oportunidad de profundizar esa relación en una reunión bilateral que se desarrolla en uno de los principales escenarios de la economía mundial.