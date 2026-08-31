Un viaje con mucho en juego

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Estados Unidos para participar del G20 de Finanzas, pero su agenda tiene un punto que concentra especial atención: un eventual encuentro con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump.

La reunión aparece en un momento especialmente sensible para el Gobierno de Javier Milei. Caputo llega al encuentro internacional para defender el programa económico argentino y explicar ante funcionarios de las principales economías del mundo las medidas aplicadas para alcanzar la estabilidad macroeconómica.

La cumbre se desarrolla este lunes y martes en Asheville, Carolina del Norte, donde se reúnen ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de las principales economías.

Otra vez, todas las miradas sobre Bessent

El encuentro con Bessent todavía concentra expectativa, pero no es una reunión más para la Argentina.

El funcionario estadounidense se convirtió en uno de los principales interlocutores económicos de la administración de Milei y mantuvo distintos contactos con Caputo. El último encuentro presencial entre ambos había sido en octubre de 2025, en la sede del Departamento del Tesoro en Washington.

Ahora, el ministro argentino vuelve a buscar ese contacto mientras intenta sostener el respaldo internacional al programa económico.

La situación deja una pregunta inevitable: ¿qué nueva señal necesita conseguir Caputo de Washington para fortalecer el rumbo económico que defiende el Gobierno?

El respaldo de Trump, otra vez en escena

La relación con la administración de Donald Trump se transformó en un componente central de la estrategia financiera del Gobierno argentino.

El respaldo estadounidense al programa de Milei quedó acompañado durante el último año por instrumentos de asistencia financiera que ayudaron a apuntalar la posición oficial frente a momentos de presión sobre los mercados.

En ese contexto, cualquier nuevo gesto de Bessent adquiere un peso político y financiero que excede una reunión protocolar.

La propia agenda del G20 diseñada por el Tesoro estadounidense contempla discusiones sobre crecimiento, desequilibrios globales, deuda soberana, regulación financiera y otros temas vinculados al escenario económico internacional.

Caputo deberá explicar el rumbo argentino

Durante la cumbre, Caputo participará de distintas mesas de discusión y será orador en una exposición vinculada al crecimiento económico, donde planteará la estabilidad macroeconómica como condición para alcanzar un desarrollo sostenido.

El ministro viajó acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Mientras el Gobierno busca mostrar ante las principales potencias los resultados de su programa, la expectativa estará puesta también fuera de las salas del G20: en el posible encuentro con Bessent y en la señal que pueda surgir desde Washington.

Porque para la administración de Milei, el respaldo de Estados Unidos dejó de ser un capítulo secundario de su estrategia económica y pasó a ocupar un lugar central en el tablero financiero argentino.