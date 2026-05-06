Dos bomberos voluntarios de Jujuy quedaron varados en la provincia de Buenos Aires después de viajar más de 1500 kilómetros a dedo para buscar una autobomba donada por sus colegas de Santa Teresita. La misión se cumplió a medias: tienen el vehículo, pero no los recursos para volver.

Los protagonistas pertenecen a la Asociación de Bomberos Voluntarios Gedeones de Santa Clara, en el departamento jujeño de Santa Bárbara. Tras un viaje cargado de esfuerzo, lograron recibir la unidad, que representa una mejora clave para atender emergencias en una zona con escasos recursos.

El problema surgió al momento de regresar. El camión necesita unos 350 litros de combustible, con un costo que supera el medio millón de pesos. La alternativa de trasladarlo en grúa es aún más lejana: ronda los cinco millones de pesos, una cifra imposible para el cuartel.

“Hace días que dormimos donde podemos”, contó Víctor, jefe del cuartel, de 55 años. Según relató, pasaron noches en un cuartel de bomberos, una iglesia y hasta en una plaza, mientras buscan ayuda. “Estamos viendo quién nos puede dar una mano, estamos solos”, expresó.

El cuartel al que pertenecen funciona en condiciones muy precarias. Son 11 voluntarios que no cobran sueldo, no tienen electricidad y operan desde un predio abandonado, cubriendo ocho localidades con recursos mínimos.

En ese contexto, la autobomba donada no es un lujo: es una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios y accidentes en una región donde las distancias son grandes y la asistencia tarda en llegar.

La situación tomó repercusión en redes sociales, donde comenzaron a difundirse pedidos de ayuda. Según denunciaron, intentaron gestionar apoyo económico sin obtener respuestas, incluso de autoridades locales.

Mientras tanto, los bomberos siguen en Buenos Aires, cuidando el vehículo y esperando una solución. A pesar del cansancio y la incertidumbre, Víctor resume su vocación en una frase: “Porque lo amo”.