El Gobierno de Brasil resolvió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, en respuesta a los insultos que el presidente Javier Milei dirigió contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo. La medida profundiza la tensión bilateral y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático entre ambos países.

Según trascendió de fuentes diplomáticas brasileñas, Bitelli regresará en las próximas horas a Brasilia para mantener reuniones con el Palacio de Itamaraty y analizar el deterioro de la relación entre ambos gobiernos. Desde la diplomacia brasileña calificaron como "inaudito" el discurso pronunciado por Milei durante la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro.

La convocatoria del embajador constituye uno de los gestos diplomáticos más severos que puede adoptar un país sin llegar a romper relaciones y representa una fuerte señal política de la administración de Lula da Silva hacia el Gobierno argentino.

El conflicto se desató luego de que Milei participara este sábado de un acto del bolsonarismo en San Pablo, su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener reuniones con autoridades del gobierno brasileño. Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario argentino llamó a Lula "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Incluso, ante un inconveniente técnico en el escenario, ironizó preguntando si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

Además, acusó a Lula de haber intentado influir en las elecciones presidenciales argentinas de 2023. En ese contexto sostuvo: "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda".

Durante el mismo acto, Milei también cuestionó la condena judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien calificó como "la basura calva" por impedirle visitar al exmandatario brasileño.

Rechazo del oficialismo brasileño

Las declaraciones del Presidente argentino generaron un inmediato rechazo dentro del gobierno de Lula. El primero en responder fue el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien calificó la actitud de Milei como "inadmisible".

"Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos", sostuvo.

Silva agregó que el mandatario argentino "ha demostrado en reiteradas oportunidades no estar a la altura del cargo que ocupa".

También se pronunció el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, quien cuestionó el modelo económico impulsado por el Gobierno argentino y afirmó que esperaba que Milei aprovechara su visita para comprender que "gobernar es cuidar a las personas y no desmontar derechos".

Un nuevo conflicto diplomático

La decisión de Brasil recuerda el conflicto diplomático que protagonizaron Argentina y España en mayo de 2024, cuando el gobierno de Pedro Sánchez retiró temporalmente a su embajadora en Buenos Aires después de que Milei calificara de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente español.

En aquella oportunidad, España exigió una disculpa pública que nunca llegó, y la crisis bilateral se prolongó durante varios meses hasta la designación de un nuevo representante diplomático.

Ahora, la relación entre Argentina y Brasil atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Desde el inicio de su mandato, el Presidente evitó reunirse con Lula da Silva y priorizó su vínculo político con Jair Bolsonaro, un distanciamiento que terminó derivando en una respuesta formal de la diplomacia brasileña.