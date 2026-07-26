La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina en los próximos días en una gira que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, empresarios y referentes del sector económico.

La llegada de la titular del organismo internacional es interpretada como una señal de respaldo a la gestión económica del Gobierno, en momentos en que la administración libertaria busca consolidar los resultados obtenidos en materia fiscal, monetaria y financiera.

Según trascendió, Georgieva mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada y también participará de reuniones con integrantes del equipo económico, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y otras autoridades vinculadas al programa acordado entre la Argentina y el FMI.

La agenda incluirá además actividades institucionales y encuentros con representantes del sector privado, con el objetivo de conocer de primera mano la evolución de la economía argentina y las perspectivas de inversión en el país.

La visita se produce en un contexto en el que el Gobierno busca sostener el proceso de desaceleración inflacionaria, fortalecer las reservas y avanzar en nuevas reformas estructurales. Desde el FMI han destacado en distintas oportunidades el compromiso oficial con el equilibrio fiscal y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La presencia de Georgieva en Buenos Aires representa uno de los gestos políticos más relevantes del organismo hacia la Argentina en los últimos años y podría servir para reforzar la confianza de los mercados internacionales respecto de la continuidad del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.