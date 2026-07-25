Un viaje con fuerte contenido político

Javier Milei ya está en Brasil para participar este sábado de una agenda oficial que tendrá como eje el respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. La visita ocurre en plena campaña electoral brasileña y vuelve a tensar la relación con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario argentino arribó el viernes por la noche al aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, acompañado por el vicecanciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La decisión de viajar no pasó inadvertida. De hecho, el Presidente postergó para el domingo su participación en la tradicional inauguración de la Expo Rural para priorizar una actividad política en el exterior.

El acto donde Milei será uno de los principales oradores

La actividad central de la visita será la participación en la Convención Nacional del Partido Liberal, donde se oficializará la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre.

Antes de ese acto, Milei será recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien le entregará la Orden de Ipiranga, la máxima distinción que concede ese distrito. Luego mantendrá una reunión junto al propio Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador Bolsonaro.

El cierre de la jornada será el acto partidario, donde Presidencia confirmó que el mandatario argentino brindará un discurso en apoyo al candidato del Partido Liberal.

Una estrategia que seguirá en las próximas semanas

El viaje no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de visitas internacionales con las que Milei busca mostrarse junto a dirigentes identificados con la derecha regional y fortalecer su presencia en ese espacio político.

La elección brasileña aparece como uno de los escenarios más relevantes de esa estrategia. Mientras Lula buscará un nuevo mandato, Flávio Bolsonaro intentará llevar nuevamente al bolsonarismo al poder.

Según los sondeos difundidos hasta el momento, Lula mantiene ventaja en la intención de voto de cara a los comicios de octubre.

El encuentro que finalmente no podrá concretarse

Uno de los objetivos del viaje era reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro, pero ese encuentro quedó descartado.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil rechazó un pedido de la defensa del exmandatario para autorizar una visita de Milei. Bolsonaro cumple prisión domiciliaria y tiene restricciones judiciales que impiden ese tipo de encuentros.

El exjefe de Estado fue condenado en septiembre del año pasado a 27 años de prisión por su responsabilidad en un plan destinado a mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.