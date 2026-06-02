La senadora Patricia Bullrich puso a disposición de Javier Milei su renuncia a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en el Senado luego de comunicarle que no acompañará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Sin embargo, el Presidente rechazó la propuesta y ratificó su continuidad.

La conversación se produjo este lunes, en medio de la polémica generada por la decisión de Bullrich de no respaldar la postura oficial respecto de la magistrada, cuya candidatura fue objetada por el Gobierno. Tras el encuentro, la legisladora sostuvo públicamente que respeta la facultad constitucional del Presidente para proponer y retirar pliegos, aunque aclaró que también considera una obligación actuar de acuerdo con sus convicciones. "Considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", señaló.

Según trascendió, la senadora entendió que su postura podía generar ruido político dentro del oficialismo y, por ese motivo, decidió ofrecer su salida de la conducción de la bancada. Desde su entorno explicaron que se trató de una decisión institucional. "La presidencia de un bloque oficialista está siempre a disposición del Presidente de la Nación", indicaron fuentes cercanas a la legisladora. No obstante, Milei habría comprendido los argumentos de Bullrich y descartó cualquier posibilidad de relevo.

Aunque el episodio fue interpretado como una nueva señal de autonomía dentro del oficialismo, en la Casa Rosada evitaron escalar el conflicto. Cerca de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sostuvieron que se trata de diferencias puntuales que no afectan la gestión. "Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre distintos temas", señalaron fuentes del Gobierno.

La situación se suma a otro episodio reciente protagonizado por Bullrich, cuando reclamó públicamente que Manuel Adorni presentara cuanto antes su declaración jurada patrimonial en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Pese a esas diferencias, la senadora volvió a ratificar su respaldo al Gobierno nacional. "En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", afirmó. Y concluyó: "El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio".