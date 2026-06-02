La senadora Patricia Bullrich confirmó este lunes que no acompañará el pedido del Gobierno para retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación fue objetada por la Casa Rosada debido a su vínculo familiar con un periodista.

A través de una publicación en redes sociales, la legisladora explicó que respeta la facultad constitucional del presidente, Javier Milei, para proponer y retirar candidatos, pero sostuvo que también tiene la obligación de actuar de acuerdo con sus convicciones. "Mi compromiso es con este proyecto, pero también con mis principios", expresó la senadora, quien remarcó que sigue respaldando "con convicción" las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional.

Bullrich señaló además que ya le comunicó personalmente su postura al Presidente y consideró que una diferencia puntual no afecta la relación política dentro del espacio oficialista. "En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", sostuvo.

La controversia gira en torno a la candidatura de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, solicitó formalmente al Senado retirar su pliego cuando ya contaba con respaldo suficiente en la Comisión de Acuerdos para avanzar hacia el dictamen.

La principal objeción oficial apunta al parentesco de la magistrada con Hugo Alconada Mon, periodista que investigó distintas causas sensibles para el Gobierno, entre ellas el caso Libra y aspectos vinculados al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El pedido de retiro deberá ser tratado en una sesión prevista para el próximo jueves, donde el Senado deberá definir si convalida o no la decisión impulsada por el Poder Ejecutivo.

La postura de Bullrich se suma a otros cuestionamientos recientes dentro del oficialismo. Semanas atrás, la senadora también había reclamado públicamente que Adorni presentara cuanto antes su declaración jurada patrimonial en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. "Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata", había señalado entonces, al advertir que prolongar la discusión podía generar un desgaste innecesario para el Gobierno.