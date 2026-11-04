Elecciones de medio término en EEUU: Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner, que había celebrado el revés a Trump

Las elecciones de medio término en Estados Unidos tuvieron rápidamente repercusiones en la política argentina y generaron un nuevo cruce entre Patricia Bullrich y Cristina Kirchner. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado respondió a la expresidenta luego de que celebrara en redes sociales el desempeño de los demócratas.

Cristina Kirchner recurrió a la frase que usa Guillermo Francella cada vez que Racing gana y que devino en uno de los memes más utilizados en las redes sociales, pero traducida al inglés. “Beautiful morning” (hermosa mañana), escribió la expresidenta desde su cuenta en la red social X para referirse a la victoria de los demócratas en Estados Unidos.

Atenta a la publicación, la senadora oficialista recogió esa expresión y chicaneó a la exmandataria, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. “Freedom is beautiful” (“La libertad es hermosa”), respondió Bullrich.

El intercambio se produjo después de que sectores del kirchnerismo expresaran públicamente su satisfacción por los resultados obtenidos por el Partido Demócrata.

Entre quienes acompañaron la reacción de la expresidenta estuvo Mayra Mendoza, exintendenta de Quilmes, quien compartió una imagen junto con el tradicional sticker estadounidense “I VOTED”.

Santiago Caputo también reaccionó al resultado

Desde el oficialismo nacional, Santiago Caputo, asesor político del presidente Javier Milei, realizó una lectura más extensa de las elecciones y cuestionó las primeras interpretaciones sobre el resultado.

“A medida que se analicen los datos (y el sistema americano es maravilloso en materia de transparencia de datos para analizar) se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó hoy”, escribió.

En el mismo mensaje agregó una descalificación hacia quienes realizaban análisis iniciales y posteriormente planteó cuáles eran, a su criterio, los sectores que celebraban el desempeño demócrata.

“En este momento y a esta hora el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Irán, Hezbolá y el Partido Comunista Chino”, sostuvo Caputo.

Las repercusiones locales trasladaron así el resultado de las elecciones estadounidenses a la discusión política argentina, con Cristina Kirchner celebrando el desempeño demócrata y referentes de La Libertad Avanza respondiendo desde sus redes sociales.