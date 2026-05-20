Patricia Bullrich presentó este miércoles su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, más de un mes antes del vencimiento del plazo, y con eso volvió a agitar la presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que sigue sin entregar la documentación clave para la investigación judicial que lo tiene como sospechoso de enriquecimiento ilícito.

La presentación puede verse en la página web del Senado, en la categoría de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Ejercicio. El apellido de Bullrich figura casi en soledad junto a los senadores Flavio Fama de Catamarca y Alejandra Vigo de Córdoba. La movida fue replicada en la Cámara de Diputados por Damián Arabia, estrecho colaborador de la jefa de la bancada oficialista.

El timing no es casual. Hace dos semanas, Bullrich le había exigido públicamente a Adorni que presentara su declaración "de inmediato", sin esperar al vencimiento del plazo. "¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla", había dicho. Y había sido más directa aún: "Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Si no, el Gobierno se empantana".

La presión de Bullrich había llevado al propio Javier Milei a salir a defender a su funcionario. "Las cosas que me presentó Manuel estaban bien, es algo inminente que las presente", había asegurado el Presidente. Sin embargo, los días siguieron pasando sin que Adorni entregara el documento.

El plazo original vencía a fines de mayo, pero una prórroga lo extendió hasta el 30 de junio, lo que le otorgó más margen al jefe de Gabinete. Pese a estar dentro de los tiempos autorizados, la demora complica al Gobierno, que recién la semana pasada logró volver a sesionar en el Senado para comenzar a empujar su propia agenda, y este miércoles hizo lo propio en Diputados.

La investigación a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sigue avanzando y espera la documentación de Adorni para determinar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó viajes y propiedades que se conocieron en las últimas semanas.