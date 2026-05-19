El ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a garantizar este martes que el jefe de Gabinete Manuel Adorni presentará su declaración jurada de bienes "en los próximos días". "Va a traer tranquilidad", afirmó el funcionario al hablar con la prensa a la salida del MALBA, donde el presidente Javier Milei expuso ante empresarios.

Según trascendió, el equipo de contadores y abogados de Adorni trabaja en la confección final del documento, mientras el jefe de Gabinete continúa con su agenda habitual: reuniones de gabinete, participación en la mesa política oficialista y actividades en el interior del país. En la Casa Rosada consideran prioritario que la presentación se concrete cuanto antes para cerrar el frente político y judicial abierto alrededor del funcionario, investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito.

Las declaraciones de Santilli llegaron en la antesala de una jornada clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará este miércoles aprobar la Ley Hojarasca y avanzar con cambios en el régimen de Zona Fría, mientras intenta al mismo tiempo bloquear una ofensiva opositora para impulsar pedidos de interpelación contra Adorni por las presuntas inconsistencias patrimoniales bajo investigación.

El ministro también se refirió a las negociaciones en torno a una posible reforma del sistema de primarias. "Estamos trabajando, creo que vamos a llegar a un punto de común acuerdo sobre las PASO", afirmó, en referencia a las conversaciones entre el oficialismo y sectores dialoguistas para modificar el esquema electoral. Santilli destacó además el rol del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como pieza clave dentro del equipo oficialista para avanzar en reformas estructurales.

En materia económica, el ministro defendió el rumbo del Gobierno y señaló que "12 de los 16 sectores de la economía están creciendo", aunque reconoció que el consumo todavía no termina de repuntar. "El consumo en algunos sectores es el que está faltando. Es el camino que va a venir junto con la construcción, son los dos sectores que empiezan a salir adelante ahora", indicó.