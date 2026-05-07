Patricia Bullrich le exigió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente su declaración jurada de bienes actualizada de forma inmediata, en el marco de la investigación que lo tiene como sospechoso de enriquecimiento ilícito. "Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto", disparó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

La senadora fue contundente: si Adorni asegura que su situación patrimonial está en orden, tiene que probarlo. "Se junta con el contador y la hace, es bastante sencilla", dijo sobre la declaración jurada, quitándole cualquier margen de demora al funcionario. Y fue más lejos: "No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr".

Bullrich también puso en palabras lo que, según ella, está pasando dentro del Gobierno. "Estamos empantanados", dijo, y advirtió que la falta de respuestas rápidas y contundentes tiene un costo directo sobre la gestión. "Si no hay contundencia y no hay rapidez, el proyecto y el país sufren", remarcó.

Sobre los pasos que siguen, dejó la decisión final en manos del Presidente. "Luego, Milei decidirá qué hacer al ver los números que presente. Si son correctos, cada uno deberá meterse en algún lado las declaraciones que se hicieron", señaló.

Pese a la dureza con Adorni, Bullrich no aflojó su respaldo a Javier Milei ni al proyecto político que integra. "Estamos haciendo un esfuerzo inédito. Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, lo harán", aseguró en diálogo con A24.

En el mismo reportaje, la senadora habló de su propio futuro político. Dijo querer representar a los porteños y estar presente en los temas cotidianos de la Ciudad, aunque sin cerrarse a ningún cargo en particular. "Si después soy jefa de gobierno o no, sigo en el Senado, o me voy a mi casa, no importa. Encerrarme no va", graficó.

También puso el foco en la continuidad del proyecto a largo plazo. Para Bullrich, la clave está en construir liderazgos que no dependan únicamente del nombre de Milei, y en apuntar a la reelección presidencial como objetivo central. "Al proyecto le hace bien que además de lo indiscutible que es Milei, veamos cómo logramos que este proyecto perviva en el tiempo", cerró.