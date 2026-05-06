El presidente Javier Milei descartó este miércoles cualquier tipo de cambio en su Gabinete y negó de forma categórica la salida de Manuel Adorni, en medio de versiones que circularon en las últimas horas.

La respuesta del mandatario llegó desde Estados Unidos, donde se encuentra de gira, y apuntó directamente contra las publicaciones periodísticas que mencionaban un posible recambio en la Jefatura de Gabinete con la eventual llegada de Pablo Quirno.

“Otra p... atómica de las basuras inmundas (95%) que se llaman ‘periodistas’”, sentenció el mandatario en sus redes ante un artículo que narraba una supuesta proposición de Luis Caputo para que el canciller Pablo Quirno tome el lugar de Adorni en la jefatura de Gabinete.

Según explicó, durante su viaje compartió reuniones con funcionarios clave, entre ellos Luis Caputo, y aseguró que en ningún momento se analizó una modificación en el esquema del Ejecutivo, desestimando así las versiones difundidas.

“He pasado un montón de horas con Toto (Caputo) y Pablo (Quirno) en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”, sentenció el mandatario.

En su mensaje, Milei volvió a cuestionar con dureza a la prensa, profundizando un tono crítico que ya había expresado en jornadas anteriores frente a otras informaciones que también desmintió. El episodio se da en paralelo a la exposición pública de la situación judicial de Adorni, un factor que alimentó las especulaciones pero que, según el propio Presidente, no impacta en la estabilidad del Gabinete.